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Lise öğrencileri Mehmetçik için dua etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 11:04 | Son Güncelleme

BURDUR'da lise öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere, dua ettikleri bir video hazırladı.

Lise öğrencileri Mehmetçik için dua etti

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da lise öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere, dua ettikleri bir video hazırladı.
Burdur Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde ellerinde Mustafa Kemal Atatürk posteri ve Türk bayrağı ile önce İstiklâl Marşı'nı okudu. Öğrenciler daha sonra Barış Pınarı Harekatı'nda terör örgütü PKK/YPG'ye karşı mücadele eden Mehmetçik için dua etti. Sonrasında ise öğrenciler hep birlikte, "Şanlı ordumuz Barış Pınarı Harekatı'nda dualarımız sizinle" diye haykırdı.

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