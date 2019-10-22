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Lise öğrencileri parkta oturan halka ücretsiz kitap dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 11:06 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, Karaman Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden 11 öğrenci, kitap okumanın önemini anlatmak ve farkındalık oluşturmak için evlerinden getirdikleri kitapları 'Lütfen beni oku' yazılı notla parkta oturanlara dağıttı.  Karaman Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin 12'nci sınıfında eğitim gören 11 öğrenci, 'Bu çocuklar umut dağıtıyor' projesini hazırladı.

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, Karaman Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden 11 öğrenci, kitap okumanın önemini anlatmak ve farkındalık oluşturmak için evlerinden getirdikleri kitapları 'Lütfen beni oku' yazılı notla parkta oturanlara dağıttı.

Karaman Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin 12'nci sınıfında eğitim gören 11 öğrenci, 'Bu çocuklar umut dağıtıyor' projesini hazırladı. Öğrenciler, kendi harçlıklarıyla alarak, okuduktan sonra evlerindeki kütüphanelerinde biriktirdikleri kitapları okulda topladı. 70 kitapla kent merkezindeki İsmet İnönü Parkı'na gelen öğrenciler, banklarda oturanların arasında bir süre kitap okudu. Öğrenciler, ardından okudukları kitapların üzerine 'Lütfen beni oku' yazarak yanlarındaki banklarda oturanlara hediye etti. Çocukların verdiği kitapları alanlar ise memnuniyetle karşıladı. Öğrencilere duyarlı davranışları için teşekkür eden kişiler, hediye olarak aldıkları kitapları okuma sözü verdi.

'HEDEFİMİZ KİTAP OKUYAN SAĞLIKLI BİREYLER YETİŞTİRMEK'

Karaman Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin matematik öğretmeni Ezgi Cerit, öğrencilerin iletişimini güçlendirmek ve güzel konuşan, sorgulayan, dinleyen, doğru anlayan, yaşamı seven genç ve yetişkinlere sahip olmak amacıyla projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi. Öğrencilerin, büyük heyecan ve istekle projeye destek verdiklerini anlatan Cerit, şöyle konuştu:

"Öncelikli hedefimiz kitap okuyan ve bu sayede güzel konuşan, sağlıklı iletişim kuran bireylere sahip olmak. Biz bu gençlerle 100 yıl sonrasını hayal ederek, halkın arasına karışıp, onların hayal gücüne, toplumsal ilişkilerine, dünyaya bakış açılarına ufak bir dokunuşta bulunmak istedik. Bizler hep ailemizde okulda eğitim aldık ama önemli eğitim kendimize ne verdiğimiz. Ben bu çoklara nereye gideceklerini söylüyorum ama nasıl gideceklerine kendileri karar veriyorlar. Halka iletişim halinde olmalarını istiyoruz. Burada mutluyuz. Herkese kitap dağıtıyoruz. Kendi evlerimizden ve kütüphanemizden getirdik. İnsanlar güle güle okusunlar."

Öğrencilerden Nur Demirtaş ise evlerinden getirdikleri kitapları tanımadıkları kişilerle buluşturduklarını anlatarak, "Arkadaşlarımla birlikte çok uğraştık, bir sürü kitabı bir araya getirmek için. Herkes kendi okuduğu kitapları getirdi. İnsanların bu kitap okumasını, bu konuda bilinçlenmesini istediğimiz için böyle bir proje başlattık" dedi.

Öğrencilerin hediye ettiği kitabı en kısa sürede okuyacağını söyleyen Şerafettin Hatıl da "Öğrencilerin yaptığı çok güzel bir davranış. İnsanları bilinçlendirmek kültür seviyesini artırmak oldukça güzel bir şey. Günümüzde televizyon ve internet nedeniyle kitap okunması biraz azaldı. İnsanlar arasındaki ilişkilerde azaldı. Bunun için böyle etkinliklerin yapılmasını çok olumlu buluyorum. Bu davranışınız beni çok sevindirdi" diye konuştu.

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