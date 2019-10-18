Lise öğrencileri poşet poşet topladı

Karabük’ün Yenice ilçesinde lise öğrencileri, öğretmenlerinin eşliğinde mesire alanında poşet poşet çöp toplayarak, çevre temizliğine dikkat çekti.

Yenice Anadolu Lisesi Gezi ve Tanıtım Kulübü organizasyonunda 9. ve 10. sınıf öğrencileri ve öğretmenleri “Çöpünü çöpe at” ve “Çöpüne sahip çık” sloganıyla Yenice’nin en ulaşılabilir ve en güzel tabii güzelliğe sahip olan yerlerden birisi olan Göktepe yaylasında çevre temizliği yaptı. Daha nezih bir Yenice için çöp poşetini ve eldivenleri eline alan öğrenci ve öğretmenler piknik alanından çıkan çöpleri onlarca çöp poşetine doldurdu. Yaklaşık 120 poşet dolusu çöp toplayan öğrenciler piknikçilere doğayı ve çevreyi temiz tutmaları uyarısında bulunarak, “Topladığımız çöplerin yoğunluğunu şişe ve plastiklerden oluştu. Bunlarda doğaya büyük zarar veriyor. Yenice ormanları Türkiye’ye ve Avrupa’ya mal olmuş en sıcak ve endemik türlerinin bulunduğu eşsiz bir doğaya sahip. Doğamızı seviyorsak, çevreye de duyarlı olmalıyız” ifadelerinde bulundu.



