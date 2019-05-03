Lise öğrencileri sahilde temizlik yaptı

Yaz aylarında vatandaşların yoğun olarak denize girdiği plajı tamamen kaplayan inşaat demirleri, katlanır sandalye, bakır teller, tıbbi atıklar, ağaç dalları ve tahtanın yanı sıra pet şişe, poşet ve eski otomobil lastiğine kadar birçok çöp öğrenciler tarafından toplandı.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Kozlu Belediyesinin iş birliğiyle kentte bulunan 5 liseden yaklaşık 150 öğrenci, eski çöp döküm alanından denize karışan evsel ve tıbbi atıkların kirlettiği Kozlu Sahili'nde temizlik yaptı.

Kent merkezinde bulunan 5 liseden yaklaşık 150 öğrencinin çevre temizliğine katıldığını ifade eden Yüksel, "Gençlerimizin çevreye karşı duyarlılığını ön plana çıkarmak ve farkındalık yaratmak için Kozlu sahilinde bir temizlik yapıyoruz. İnşallah bu oluşum daha da ilerleyerek devam eder. Hiç kimse çevreyi kirletmeden ya da kirlenmiş yerleri temizleyerek daha güzel bir çevre için ön adımı atmış oluruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın önderliğinde yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında da gençlik merkezi olarak çalışmalarımız var."

Uzun Mehmet Lisesi 11. sınıf öğrencisi Derya Tuna da toplum olarak çevre konusunda bilinçli olunması gerektiğini vurgulayarak, "Biz de okulumuz olarak böyle bir karar verdik. Sahil temizliğinde genelde tıbbi atıklar var. Kan torbaları, iğneler ve şırıngalara rastladık ve zararlı maddeler var." dedi.

Lise öğrencisi Berra Yıldız da sahil temizliğine yönelik etkinlik gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, "İnsanlar bu sahillerde denize girebiliyorlar. Hastalık kapmaları yüksek bir ihtimal. Biz de o yüzden karar alarak sahil temizliğini gerçekleştiriyoruz. Her yer hastane atıklarıyla dolu." ifadesini kullandı.

