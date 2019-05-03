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Lise öğrencileri sahilde temizlik yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 13:15 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta 5 liseden yaklaşık 150 öğrenci, çevre kirliliğine dikkati çekmek amacıyla Kozlu sahilinde temizlik yaptı - Öğrencilerin sahildeki temizliği sırasında inşaat demirleri, katlanır sandalye, bakır teller, pet şişeler, tıbbi atıklar, ağaç dalları, tahta, poşet ve eski otomobil lastiğine kadar birçok çöp toplandı

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Kozlu Belediyesinin iş birliğiyle kentte bulunan 5 liseden yaklaşık 150 öğrenci, eski çöp döküm alanından denize karışan evsel ve tıbbi atıkların kirlettiği Kozlu Sahili'nde temizlik yaptı.

Kentte son günlerde etkili olan sağanağın ardından oluşan dalgalar nedeniyle Kozlu ilçesi sahiline sürüklenen atıkların plajda oluşturduğu kirliliği temizlemek için hazırlanan proje kapsamında 5 liseden yaklaşık 150 öğrenci harekete geçti.

Yaz aylarında vatandaşların yoğun olarak denize girdiği plajı tamamen kaplayan inşaat demirleri, katlanır sandalye, bakır teller, tıbbi atıklar, ağaç dalları ve tahtanın yanı sıra pet şişe, poşet ve eski otomobil lastiğine kadar birçok çöp öğrenciler tarafından toplandı.

Toplanan çöpler daha sonra çöp döküm alanına götürülmek üçere Kozlu Belediyesi tarafından alındı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Hakan Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Mücadelenin 100. yıl kutlamaları kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle ortaklaşa çevre temizliği konusunda çalışma yaptıklarını söyledi.

Kent merkezinde bulunan 5 liseden yaklaşık 150 öğrencinin çevre temizliğine katıldığını ifade eden Yüksel, "Gençlerimizin çevreye karşı duyarlılığını ön plana çıkarmak ve farkındalık yaratmak için Kozlu sahilinde bir temizlik yapıyoruz. İnşallah bu oluşum daha da ilerleyerek devam eder. Hiç kimse çevreyi kirletmeden ya da kirlenmiş yerleri temizleyerek daha güzel bir çevre için ön adımı atmış oluruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın önderliğinde yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında da gençlik merkezi olarak çalışmalarımız var."

Uzun Mehmet Lisesi 11. sınıf öğrencisi Derya Tuna da toplum olarak çevre konusunda bilinçli olunması gerektiğini vurgulayarak, "Biz de okulumuz olarak böyle bir karar verdik. Sahil temizliğinde genelde tıbbi atıklar var. Kan torbaları, iğneler ve şırıngalara rastladık ve zararlı maddeler var." dedi.

Lise öğrencisi Berra Yıldız da sahil temizliğine yönelik etkinlik gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, "İnsanlar bu sahillerde denize girebiliyorlar. Hastalık kapmaları yüksek bir ihtimal. Biz de o yüzden karar alarak sahil temizliğini gerçekleştiriyoruz. Her yer hastane atıklarıyla dolu." ifadesini kullandı.

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