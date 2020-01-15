HABER
  4. Lise öğrencileri teknoloji bağımlılığına dikkati çekmek için "canlı heykel" oldu

Lise öğrencileri teknoloji bağımlılığına dikkati çekmek için "canlı heykel" oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 09:11 | Son Güncelleme

Lise öğrencileri teknoloji bağımlılığına dikkati çekmek için "canlı heykel" oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, teknoloji bağımlılığına dikkati çekmek amacıyla bir lisede başlatılan proje kapsamında öğrenciler "canlı heykel" performansı sergiledi.

Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla "teknoloji bağımlılığı" temalı proje hazırlandı.

Çocuk gelişimi ve eğitimi alanından 25 öğrenci, siyah giysileri ve yüzlerindeki beyaz boyalar, ellerindeki cep telefonları ve tablet bilgisayarlarla teneffüslerde 7 sahne canlandırarak konuyla ilgili mesajlar verdi. Proje, sahnelere asılan "Bilgisayarda değil sokakta oyna", "Kesilen netin olsun, ömrün değil", "Kukla olma", "Ekranı kapat hayatı aç" gibi yazılarla desteklendi.

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ve Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin ile beraberindeki okul müdürleri, canlı heykel performansını izleyip yetkililerden bilgi aldı.

Görücü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İnegöl'de bağımlılığın her çeşidiyle mücadele ettiklerini söyledi. Herkesin bu mücadeleye destek vermesini isteyen Görücü, "Çocuklarımızın, gençlerimizin sağlığı ve huzuru için ilçemizde topyekun bir mücadele başlattık. Bu mücadelenin ülke genelinde, toplumun tüm kesimlerinin destek çıkması ile başarılı olacağına inanıyoruz." dedi.

Okul Müdürü Fatma Doğlar Dağ da çağın en büyük hastalıkların birinin teknoloji bağımlılığı olduğunu dile getirdi.

Bu konuda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Dağ, "Bunu büyük bir proje haline getirelim diye böyle canlı bir sergi planladık. En büyük sıkıntılarımızdan biri, teknoloji ile artık birbirimizden bağımsız yaşıyoruz. Anı yaşamıyoruz, cep telefonu ekranlarından görüyoruz. Umuyoruz başarılı olmuşuzdur." ifadelerini kullandı.

Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni Aysun Koç, bağımlılıkla mücadele kapsamında her ay bir konuya değindiklerini, bu ayın konusunu ise teknoloji olarak seçtiklerini aktardı.

Okulun 11'inci sınıf öğrencilerinden Yarennur Telli ve Sıla Sağlam ise canlı heykel olup projeye katkıda bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMilyonlar bekliyordu! Hesaba yatıyor, kim kaç lira alacak?Milyonlar bekliyordu! Hesaba yatıyor, kim kaç lira alacak?
Beykoz Riva’ya dev kanal projesiBeykoz Riva’ya dev kanal projesi
Mandalina kış ortasında çiçek açıp meyve verdiMandalina kış ortasında çiçek açıp meyve verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Canlı heykel inegöl lise teknoloji bağımlılığı

En Çok Okunan Haberler

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Doktor doğuma bu halde girdi!

Doktor doğuma bu halde girdi!

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

'Ateşkes sona erdi, savaş devam edecek'

'Ateşkes sona erdi, savaş devam edecek'

İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili yeni görüntü

İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili yeni görüntü

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
6 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı! 15 köpek saldırdı, kafa derisi parçalandı

Küçük çocuk dehşeti yaşadı! Tam 15 köpek...

Son dakika! Van merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Son dakika! Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Ankara'da yolun ortasında çıkan kavganın sebebi şaşkına çevirdi

Kavganın sebebi şaşkına çevirdi

İzinsiz hipnoz tedavisi yapıldığı iddia edilen iş yeri kapatıldı

İzinsiz hipnoz tedavisi yapıldığı iddia edilen iş yeri kapatıldı

Adana'da yaşlı kadının feci ölümü

Yaşlı kadının feci ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.