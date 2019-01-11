HABER

Lise öğrencileri üniversite yaşamını deneyimleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 11:59 | Son Güncelleme

İbn Haldun Üniversitesi tarafından 9-10-11 ve 12. sınıflar için düzenlenen "Lise Kış Okulu"nda öğrenciler, 5 günlük programla üniversite yaşamını gözlemleyecek, aldıkları teorik eğitimleri etkinlik ve gezilerle pekiştirecek

İSTANBUL (AA) - İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) "Lise Kış Okulu"nda, 5 günlük programla üniversite yaşamını deneyimleyecek lise öğrencileri, aldıkları teorik eğitimleri etkinlik ve gezilerle pekiştirecek.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9-10-11 ve 12. sınıflar için düzenlenen ve kayıtların devam ettiği "Lise Kış Okulu", "Yabancı Diller Okulu" ve "Sosyal Bilimler Okulu" olmak üzere beşer günlük 2 temel gruba ayrıldı.

"Sosyal Bilimler Okulu"nda lise öğrencileri, "Medya ve İletişim", "Karşılaştırmalı Edebiyat", "Tarih", "Hukuk", "Felsefe", "Uluslararası İlişkiler", "Psikoloji", "Sosyoloji", "Ekonomi", "İşletme", "İslami İlimler" ile "Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik" alanlarında dersler alırken, Türkiye ve dünya çapında tanınmış akademisyenlerle tanışacak.

"Yabancı Diller Okulu"nda ise "Şehir Hayatı", "Tarihi Mekanlar", "Geleneksel Meslekler", "Medya Dünyası" ve "Yemek" temalı ders ve etkinliklerle yabancı dillerini ilerletecek.

Öğrenciler, derslerde aldıkları eğitimlerini, çeşitli gezi ve etkinliklerle sektörel deneyim haline dönüştürecek. Bu kapsamdaki etkinliklerden biri Türk Hava Yolları gezisi olacak. Havacılığa ilgi duyan lise öğrencilerine bu alanda neler yapılabileceğine dair bilgiler verilecek eğitimde, gençler havacılığın her alanı ile tanışacak. Öğrenciler, Airbus A 380 kullanma deneyimini de yaşayacak.

İstanbul Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde öğrencilere, başta deprem olmak üzere Türkiye'de sıkça görülen afetlere yönelik afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak hazırlık ve doğru davranış biçimlerini içeren eğitimler verilecek.

"Karanlıkta Diyalog" deneyiminde öğrencilerin dokunarak, koklayarak ve duyarak yeni ve farklı bir biçimde görmeleri, "Sessizlikte Diyalog" etkinliğinde ise tamamen sessiz bir ortamda sözsüz iletişim kurulması, empati kurma yeteneğiyle farkındalığın artması sağlanacak.

Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!
Gizemli evin sırrı mahalleyi boş bıraktıGizemli evin sırrı mahalleyi boş bıraktı
Hayri İnönü: Aday gösterilirsem hedefim oy oranımı yüzde 65'e çıkarmakHayri İnönü: Aday gösterilirsem hedefim oy oranımı yüzde 65'e çıkarmak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İbn Haldun Üniversitesi kış okulu

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim

Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzaladı! Önemli gelişme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzaladı! Önemli gelişme

Süper Lig ekibinden çifte transfer!

Süper Lig ekibinden çifte transfer!

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Binali Yıldırım istifa etmezse seçim iptal edilebilir iddiası!

Binali Yıldırım istifa etmezse seçim iptal edilebilir iddiası!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gizemli evin sırrı mahalleyi boş bıraktı

Gizemli evin sırrı mahalleyi boş bıraktı

Uludağ'da belediye ekipleri bu kez sokak hayvanları için harekete geçti

Uludağ'da yürek yakan kare

İstanbul hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son dakika tahmini! Bugün ve yarına dikkat: Çok büyük olacak

Bugün ve yarına dikkat: Çok büyük olacak

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Akar ve Güler Suriye sınırında!

Hulusi Akar ve Yaşar Güler Suriye sınırında!

Komagene çiğ köftenin sahiplerinden FETÖ firarisi Murat Sivrikaya yakalandı

Sahte kimlikle İzmir'de yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.