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Lise öğrencileri üniversiteliler için üretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 10:04 | Son Güncelleme

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapılan ahşap sandalye, masa, kitaplık ve bahçe mobilyaları gibi üretimler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Samsun'daki yurtlarda kullanılıyor - KYK Samsun İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu: - "Lise öğrencilerimiz üniversiteli abla ve ağabeyleri için özel tasarımlar yaparak alanlara uyguladılar"

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin tasarlayıp ürettiği ahşap sandalye, masa, kitaplık ve bahçe mobilyaları gibi ürünler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait Samsun'daki yurtlarda kullanılıyor.

Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü atölye gibi çalışıyor. Öğretmenleriyle tasarımlar yapan öğrenciler okul saatlerinin dışında yaz aylarında da çalışarak para kazanabiliyor.

Maharetli öğrencilerin ellerinden çıkan masa, sandalye, kitaplık ve bahçe mobilyaları kamu ve özel sektör tarafından talep görüyor.

KYK'nın Samsun'daki yurtlarında da lise öğrencileri tarafından üretilen mobilyalar kullanılıyor.

Mobilya ve İç Mekan Tasarım Alanı Şefi Tuncay Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerle birlikte gelen taleplere göre kamu kurum ve kuruluşları için iç ve dış mekan tasarımları yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerin okul ve yaz tatili dönemlerinde, eğitimlerinin yanında ücretli olarak çalıştığını ifade eden Çelik, şunları dile getirdi:

''Yaz tatilinde öğrencilerimiz burada döner sermayede çalışıyorlar. Öğrenci sıraları, öğretmen masası, sınıf dolabı, sınıf panosu, yemek masa ve sandalyesi, kitaplık, dış mekan ekipmanları ile makam masalarını burada üretiyoruz. Eğitim öğretimin başlamasıyla bunları okullara teslim ediyoruz. Özellikle Samsun KYK'nın iç ve dış mekan çalışmalarını yapıyoruz."

- Yurtların mobilya ihtiyaçları liseden

KYK Samsun İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da KYK yurtlarında kalan öğrencilerin iç ve dış alanlarda rahat etmeleri amacıyla her türlü kolaylık ve rahatlığın sağlanması için çalıştıklarını ifade etti.

Yurtların bahçelerini güzelleştirmek ve öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek için çalıştıklarına işaret eden Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Yurtlarımızda kalan öğrencilerin daha rahat etmelerini ve buradaki vakitlerinde sosyal alanda kendilerini rahat hissetmeleri için çeşitli donatı alanları yapıyoruz. Bu konuda lise öğrencilerimiz üniversiteli abla ve ağabeyleri için özel tasarımlar yaparak alanlara uyguladılar. Bütün yurtlarımızın iç ve dış mekan çalışmalarını Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki öğrenci ve öğretmenlerin gerçekleştiriyor olması bizleri memnun ediyor.''

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Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ KYK Samsun

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