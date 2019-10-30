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Lise öğrencileri yaşlıların pazar çantalarını taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 17:23 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Osmangazi Şubesi ile Osmangazi Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen projeye gönüllü katılan öğrenciler, pazardan alışveriş yapan yaşlı ve engelli vatandaşların eşyalarını evlerine kadar götürdü

Bursa'da, Türk Kızılayı Osmangazi Şubesi ve Osmangazi Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında bir grup lise öğrencisi, pazardan alışveriş yapan yaşlı ve engellilerin malzemelerini evlerine kadar taşıdı.

Çarşamba Mahallesi'nde kapalı pazar alanı çıkışında Kızılay tişörtleriyle bekleyen öğrenciler, yaşlı ve engellilerin pazardan satın aldıkları malzemeleri evlerine kadar götürdü.

Gençlerin ilgisi ve yardımından memnun olduklarını ve duygulandıklarını belirten yaşlılar, öğrencilere teşekkür etti.

Türk Kızılayı Osmangazi Şube Başkanı Halil Atalay, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin kendileri için çok anlamlı olduğunu ve bundan sonra da verimli işler yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Bu çalışmayı Dikkaldırım ve Çarşamba Mahallesi'nde yaptıklarını belirten Atalay, "İlerleyen dönemlerde diğer pazarlara da yaymaya çalışacağız. Öğrencilerimizle bir kardeşlik ruhunun gelişmesi adına hem de öğrencilerimizin bir sorumluluk alması, duyarlılık geliştirmesi adına örnek bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum." dedi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Sayın da öğrencilerin bilinçlenmesi bakımından projeyi önemsediklerini dile getirdi.

BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet İnan ise yaşlılara karşı merhamet, şefkat ve hürmet duygularını geliştirmek için okulun öğrencilerini projeye dahil ettiklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kızılay lise öğrencisi Pazar yaşlı

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