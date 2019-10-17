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Lise öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na asker selamıyla destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 17:03 | Son Güncelleme

Erzurum'daki Ilıca Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde İstiklal Marşı okuyup asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'i destekledi - Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Ümit Gergit: - "Bu gençlik olduğu sürece Allah bu ülkeye bir daha İstiklal Marşı yazdırmayacak. O inançla hareket ettik ve milli duyguları öne çıkartarak İstiklal Marşı'nı asker selamıyla birleştirdik"

Erzurum'da lise öğrencileri, topluca İstiklal Marşı okuyup asker selamı vererek, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerleri destekledi.

Aziziye ilçesindeki Ilıca Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten askerlere destek için okul bahçesinde bir araya geldi.

Okulun bahçesinde sıraya giren öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okudu.

İstiklal Marşı'nın 10 kıtasından 9'unu ayrı ayrı öğrencilerin okumasının ardından son kıtayı bütün öğrenciler asker selamı eşliğinde seslendirdi.

Hem İstiklal Marşı okuyup hem asker selamı durarak Mehmetçik'e destek veren öğrenciler, marşın okunması sonrası okulun ön kısmına büyük bir Türk bayrağı açtı.

Lisenin Müdürü Ümit Gergit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okuldaki öğrencilerle harekatı yürüten askerlerin yanında olduklarını söyledi.

Mehmetçik'e desteklerini bu şekilde vermek istediklerini belirten Gergit, "Şu günlerde bu harekata katılan Mehmetçik'imize onların yanında olduğumuzu göstermek amacıyla okul olarak böyle bir etkinlik yaptık." dedi.

Gergit, asker selamı vererek Mehmetçik'e desteklerini pekiştirmek istediklerini ifade ederek, "Onlara asker selamıyla destek vermek istedik çünkü bu konu futbolda Türkiye'nin Fransa ile oynadığı maçın ardından gündeme geldi. Biz de İstiklal Marşı ile harekata ve Mehmetçik'e destek vermenin daha anlamlı olacağını düşündük." diye konuştu.

Milli şuurun önemine vurgu yapan Gergit, "Bu gençlik olduğu sürece Allah bu ülkeye bir daha İstiklal Marşı yazdırmayacak. O inançla hareket ettik ve milli duyguları öne çıkartarak İstiklal Marşı'nı asker selamıyla birleştirdik." ifadelerini kullandı.

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Barış Pınarı Harekatı destek Ilıca Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi

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