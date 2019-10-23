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Lise öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 11:17 | Son Güncelleme

Ordu Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 52 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla geldikleri Jandarma Komutanlığında "Komando Marşı"nı okudu

Ordu'da bir lisenin öğretmen ve öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla 52 metre uzunluğundaki Türk bayrağı eşliğinde Mehmetçiğe moral verdi.

Ordu Anadolu Lisesi tarafından Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Öğretmen ve öğrencilerden oluşan 150 kişilik grup, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

52 metre uzunluğundaki Türk bayrağı eşliğinde Jandarma Komutanlığına yürüyen grup, komutanlığın bahçesinde İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer tarafından karşılandı.

Öğretmen ve öğrenciler, burada "Komando Marşı"nı söyledi.

Öğrenciler, hatıra fotoğrafı çektirdikleri askerlere tatlı ikram ederek, moral desteğinde bulundu.

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Barış Pınarı Harekatı destek mehmetçik Ordu Anadolu Lisesi öğrenci

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