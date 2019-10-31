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Lise öğrencilerinden "Barış Pınarı Harekatı"na destek videosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 13:31 | Son Güncelleme

Ankaralı lise öğrencileri, hazırladıkları video ile "Barış Pınarı Harekatı"na destek verdi.Ankara Keçiören Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "Barış Pınarı Harekatı" bölgesinde görev yapan askerler için destek klibi çekti.9 Ekim 2019 tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekât alanında görev yapan askerlere mektup yazan öğrenciler bunun ardından bir video klip çekerek okul bahçesinde ay-yıldız koreografisi oluşturdu.

Ankaralı lise öğrencileri, hazırladıkları video ile "Barış Pınarı Harekatı"na destek verdi.
Ankara Keçiören Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "Barış Pınarı Harekatı" bölgesinde görev yapan askerler için destek klibi çekti.
9 Ekim 2019 tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekât alanında görev yapan askerlere mektup yazan öğrenciler bunun ardından bir video klip çekerek okul bahçesinde ay-yıldız koreografisi oluşturdu. Okuldaki tüm öğrencilerin katıldığı etkinliğe okul idaresi, öğretmenler, yardımcı personeller ve bir üniversite öğrencisi destek verdi. Hazırlanan videoda, öğrencilerin yazdığı mektuplar ve okul bahçesinde oluşturulan ay-yıldız koreografisi görülüyor.

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