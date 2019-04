Lise öğrencilerinden can dostlarına yürüteç

Manisa’da engelli sokak hayvanlarının yürüyebilmesi amacıyla başlatılan projeye destek veren liseli öğrenciler felçli sokak hayvanları için yaptığı yürüteçleri Fransa’ya da göndermeye başladı.

Manisa’da Vestel önlüğünde Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğinde başlatılan ‘Engelli Sokak Hayvanlarına Yürüteç Projesi’ ile sokak hayvanları engel tanımıyor. Sokak hayvanlarına umut olan proje kapsamında Türkiye’deki bir çok ile yürüteç gönderilirken, yürüteç projesi Türkiye sınırlarını da aştı. Fransa’daki talebe karşı duyarsız kalmayan öğrenciler, hazırladığı bir yürüteci de Fransa’daki felçli köpek için gönderecek.

"Fransa’ya da yürüteç göndereceğiz"

Fransa’daki bir köpeğin ölçülerinin kendilerine ulaştığını söyleyen Vestel Beyaz Eşya Müşteri İlişkileri Sorumlusu Mustafa Kemal Kerpel, “Kullanım ömrünü tamamlamış olan ürünlerden çıkan geri dönüşüm malzemelerini yürüteç yapımında kullandık. Biz bu parçaları hurdaya gönderiyorduk, ancak şimdi engelli hayvanlar için yürüteç malzemesi olarak kullanıyoruz. Türkiye’deki tüm resmi hayvan barınaklarına yürüteçleri bedelsiz olarak veriyoruz. Normalde bu yürüteçler piyasada 2 bin 500 liradan başlayıp 7 bin liraya kadar satılıyor. Her engeli hayvan için özel ölçüler alınıyor ve biz malzemeleri MOSTEM’e öğrencilerin yürüteçleri yapması için gönderiyoruz. Öğrencilerimiz sayesinde yürüteçler yapılıyor. Şuanda Türkiye’deki değişik illere 15 yürüteç gönderildi. Fransa’dan da bir engelli köpeğimizi ölçüleri bize ulaştı. Fransa’ya da yürüteç göndereceğiz. Projemiz yurt dışına da açıldı” diye konuştu.

Sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini dile getiren Kerpel, projenin ACE of M.I.C.E. Awards 2019 Etkinlik ve Toplantı Ödüllerinde ‘En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi’ ödülünü kazandığını da söyledi.

MOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojileri Öğretmeni Ümit Şentürk, engelli sokak hayvanları için başlatılan projeye destek olmaktan dolayı öğrencilerin çok mutlu olduğunu söyledi. Yürüteçlerin atölyelerde tamamen öğrenciler tarafından yapıldığını dile getiren Şentürk, öğrencilerin bir yürüteci bir saat içinde yapabildiklerini söyledi. Her hayvan için özel üretim yapıldığını ifade eden Şentürk, “Öğrenciler bu işin bir parçası olmaktan dolayı çok mutlu oldu. Yürüteç yaparken ortaya bir ürün çıkarıyorlar, aynı zamanda da derslerine de katkısı oluyor. Özel kalıplar çıkarıyorlar, kendilerini de geliştiriyorlar. Tezgahlarda yürüteç parçalarını işliyoruz. Atık malzemeleri işleyerek bir yürüteç haline getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Engelli sokak hayvanları için yürüteç yapan öğrencilerden Serhat Can Şentürk, "Hayvanları çok seviyoruz. Özellikle felçli olan ya da insanlar tarafından zarar görmüş bir canlının yeniden koşabilmesini sağlamak beni çok mutlu hissettiriyor.Çok güzel bir iyilik yapmış oluyoruz. Bazı hayvanlar bunlara muhtaç. Projeye katkı sağlamaktan dolayı çok mutluyuz” diye konuştu.