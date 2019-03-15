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Lise öğrencilerinden "Diriliş Ertuğrul" anketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 12:12 | Son Güncelleme

Trabzon'da, Ali Soylu Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencileri, 6 farklı okuldan 364 öğrencinin katılımıyla "Popüler Tarih Dizilerinin Lise Gençliğinin Kimlik İnşasına Etkisi: Diriliş Ertuğrul Örneği" konulu anket yaptı - Öğrenci Zeynep Gazioğlu: - "Gençler, günümüzü geçmiş üzerinden yansıtan bir dizi olarak görmektedir. Elde ettiğimiz sonuçlar gençlerin diziye olumlu baktıklarının kanıtıdır"

Trabzon'da lise öğrencileri Zeynep Gazioğlu ve Nagihan Sağlam, akranları arasında düzenledikleri anketle tarih dizilerinin gençliğe etkilerini araştırdı.

Ali Soylu Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencileri Gazioğlu ve Sağlam, danışman öğretmenleri İbrahim Kadı eşliğinde, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bulunan 5 farklı türdeki 6 okuldan 364 öğrencinin katılımıyla "Popüler Tarih Dizilerinin Lise Gençliğinin Kimlik İnşasına Etkisi: Diriliş Ertuğrul Örneği" konulu anket yaptı.

Ankete katılan lise öğrencilerinden yüzde 58,8'i Diriliş Ertuğrul dizisini, "geçmişi en iyi yansıtan dizi" olarak görürken, yüzde 14,3'ü de diziyi "günümüzü geçmiş üzerinden anlatan en iyi" dizi olarak gördüğünü belirtti.

Lise öğrencisi Gazioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projede, son yılların en popüler dizi türlerinden tarih dizilerini ele aldıklarını söyledi.

Gazioğlu, Diriliş Ertuğrul dizisini kendisinin de örnek aldığını belirterek, "Dizi prestij ödülleri almış, reyting rekorları kırmış ve 60'dan fazla ülkede de yayın yapmıştır. Geniş bir kitle tarafından izlenmektedir." dedi.

Dizinin milli ve toplumsal kimliğin inşasına etkisini tespit etmeyi amaçladıklarını anlatan Gazioğlu, "Anketimizi 6 farklı okul, 364 öğrenciye uyguladık. Çalışmamızda Diriliş Ertuğrul dizisinin, lise gençlerine ne gibi etkileri olduğunu ve izlenme oranını tespit ettik." diye konuştu.

Nagihan Sağlam ise yaptıkları araştırmada lise gençlerinin Diriliş Ertuğrul dizisine olumlu bir bakış açısı içerisinde olduklarını ifade ederek, "Gençler, günümüzü geçmiş üzerinden yansıtan bir dizi olarak görmektedir. Elde ettiğimiz sonuçlar, gençlerin diziye olumlu baktıklarının kanıtıdır. Dizi, öğrencilerin tarihe olan ilgisini yükseltmek ve tarihi şahsiyetlere yönelik olumlu bakış açısını geliştirmek yönünde başarılıdır." ifadelerini kullandı.

Anketi, son zamanlarda halk arasında ve okulda, öğrencilerin en fazla konuştukları konu arasında yer alan Diriliş Ertuğrul dizisinden yola çıkarak yaptıkları takdirde doğru sonuçlar elde edebileceklerini düşündüklerini dile getiren Sağlam, şunları söyledi:

"Ankette dizinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı konusunda da araştırma yaptık. Bu projemizle de geçtiğimiz haftalarda Erzurum'da düzenlenen TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Finalleri'nde tarih alanında üçüncü olduk."

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