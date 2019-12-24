HABER

Lise öğrencilerinden el emeği göz nuru yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 09:14 | Son Güncelleme

Kayseri Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma kulübü öğrencileri ve öğretmenleri, maddi imkanı olmayan anaokulu öğrencileri için bere, atkı ve çorap ördüler.Kulüp öğrencilerinin yanı sıra, kulüpte görevli öğretmenler ve öğrencilerin velileri de, durumu olmayan 32 anaokulu öğrencisinin kışın üşümemesi için, kendi ördükleri ürünleri gönderecekler.Evde oturan kadınların da bu şekilde ürünler yaparak durumu olmayan insanlara yardımcı olabileceğini söyleyen Matematik Öğretmeni Sibel Öztekin, ” Dönem başında sosyal yardımlaşma kulübü olarak toplum hizmeti çalışması olarak ne yapabiliriz diye düşündük.

Kayseri Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma kulübü öğrencileri ve öğretmenleri, maddi imkanı olmayan anaokulu öğrencileri için bere, atkı ve çorap ördüler.
Kulüp öğrencilerinin yanı sıra, kulüpte görevli öğretmenler ve öğrencilerin velileri de, durumu olmayan 32 anaokulu öğrencisinin kışın üşümemesi için, kendi ördükleri ürünleri gönderecekler.
Evde oturan kadınların da bu şekilde ürünler yaparak durumu olmayan insanlara yardımcı olabileceğini söyleyen Matematik Öğretmeni Sibel Öztekin, ” Dönem başında sosyal yardımlaşma kulübü olarak toplum hizmeti çalışması olarak ne yapabiliriz diye düşündük. Sosyal medyadan araştırmalar yaptık. Hem çocukları katabileceğimiz hem velileri, hem de öğretmen arkadaşlarımızın yardımını alabileceğimiz, bir çalışma olması için ortak fikir olarak böyle bir şey geliştirdik. Bütün öğretmen arkadaşlar ortaya emeğini koydular. Velilerimiz destek oldular. Herkesin ortak çalışması ile 30-35 tane ürün ortaya çıkardık. Bunu da ihtiyaç sahibi bir okul belirleyip okul idaremizin yardımı ile oraya ulaştırmak için hazırladık. Bere ve atkı ördük tüm öğretmenler velilerimiz ve çorap hediyemiz oldu. Keyifle ördüğümüz bu ürünleri evde oturan hanımlar boş zamanlarını hem değerlendirip böyle bir çalışma yapabilirler. Hem ihtiyaç sahibi çocuklara yardımda bulunabilirler, hem onlarda sevinmiş olurlar. Hem de kendileri yardım yapmış olmanın mutluluğunu yaşamış olurlar” dedi.
11. sınıf öğrencisi ve kulüp üyesi olan Birsen Polat ise, ” Örgüler ördük. Çocuklar için çorap aldık. Benim katkım bu şekilde oldu. Çok mutluyum böyle bir katkıda bulunduğum için. Yardım etmeyi çok severim. Her insan atkı, bere örerek okullara yardım edebilirler” ifadelerini kullandı.
Bu proje ile amaçlarının öğrencilerine yardımlaşma duygusunu yaşatmak olduğunu söyleyen Okul Müdürü Bülent Doymuş, ” Biz bu projeyi 3 yıldır devam ettiriyoruz. Daha önceki yıllarda da öğretmen arkadaşlarımız çok büyük çabalar göstermişlerdi. Askıda kıyafet uygulaması, Ramazan ayında yapılan etkinlikler olsun. Özellikle ihtiyacı olan ana sınıfı çocuklarımıza da, ana sınıfının hazırlamış olduğu da kendi el emeği, göz nuru oyuncaklar, tamamen kendi öğrencilerimizin yapmış olduğu oyuncaklardır. Biz o çocukları okulumuza davet ettik. 20-25 civarında ana sınıfımızı okula davet ettik. Bu senede sosyal dayanışma ve yardımlaşma kulübümüz böyle bir fikir ortaya attı. Kış geliyor çocuklarımız üşüyecekler. İhtiyacı olan var mı diye düşünüldü. Mutlaka ihtiyacı olan öğrencilerimizin olduğunu düşündük. Esas önemli olan şey, öğrencilerimiz, kulüp öğretmenlerimiz ve velilerimizi bu işin içerisine dahil ederek yavrularımıza küçük hediyeler uygun gördük. Amacımız, öğrencilerimize yardım duygusunun ne demek olduğunu, yardım duygusunun insanları nasıl mutlu ettiğini aşılamak için bu projenin içerisine girdik. Ben öncelikle öğretmenlerime bu yapmış oldukları katkılardan dolayı ben şahsım adına ve okulum adına teşekkür etmek istiyorum. Birçok okulda yarıma muhtaç, ihtiyacı olan çocuklarımız var. Karınca kararınca, elimizden geldiği kadarıyla bu hedefe ulaşmak için gayret göstermemiz gerektiğini düşünüyorum” dedi.

PARTNER8 gün sonra zam geliyor!8 gün sonra zam geliyor!
8 kişi dağa çıkıp 650 kilogram mantar topladılar8 kişi dağa çıkıp 650 kilogram mantar topladılar
Minik öğrenciler, harçlıkları ile maddi imkanları iyi olmayan ailelere pazar alış verişi yaptılarMinik öğrenciler, harçlıkları ile maddi imkanları iyi olmayan ailelere pazar alış verişi yaptılar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de kabul edilen 4 kanunun detayları yayımlandı!

TBMM'de kabul edilen 4 kanunun detayları yayımlandı!

Aliyev'den Türkiye tepkisi: Büyük adaletsizlik

Aliyev'den Türkiye tepkisi: Büyük adaletsizlik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ulusal Akıllı Şehirler' Genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ulusal Akıllı Şehirler' Genelgesi

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Protesto ediyoruz

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Protesto ediyoruz

Hadise göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Hadise göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya'da Su-57 uçağı düştü

Rusya'da Su-57 uçağı düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 11 köy belediye sınırlarına dahil edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüzel kişilikleri kaldırıldı

Endonezya'da otobüsün nehre yuvarlanması sonucu 25 kişi öldü

Otobüsün nehre yuvarlanması sonucu 25 kişi öldü

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla 'Ulusal Akıllı Şehirler' Genelgesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ulusal Akıllı Şehirler' Genelgesi

Okul sıralarında 'kimyasal' tehlikesi! Bu uyarılara dikkat

Okul sıralarında 'kimyasal' tehlikesi! Bu uyarılara dikkat

Uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.