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Lise öğrencilerinden geri dönüşüme büyük destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 17:04 | Son Güncelleme

Gemport Gemlik Anadolu Lisesi öğrencileri, topladıkları plastik atık ve pet şişeleri Gemlik Belediyesi’ne teslim etti.Dünya çapında biriken plastik atıkların yedinci kıtayı oluşturacak büyüklüğe ulaştığı bu dönemde, Gemlikli öğrenciler anlamlı bir faaliyete imza attı.

Lise öğrencilerinden geri dönüşüme büyük destek

Gemport Gemlik Anadolu Lisesi öğrencileri, topladıkları plastik atık ve pet şişeleri Gemlik Belediyesi’ne teslim etti.
Dünya çapında biriken plastik atıkların yedinci kıtayı oluşturacak büyüklüğe ulaştığı bu dönemde, Gemlikli öğrenciler anlamlı bir faaliyete imza attı. Gemport Gemlik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören 9. ve 10. sınıf öğrencileri, bir ay boyunca topladıkları pet şişe ve diğer plastik atıkları okul bahçesinde basketbol potası şeklinde kurdukları varilde topladı. Atık toplamayı eğlenceli hale getiren öğrenciler yaklaşık bir tonluk plastik atığı Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Dedetürk’e teslim ettiler. Öte yandan toplanan şişelerin kapakları da engellilere tekerlekli sandalye temin etmek için devam eden mavi kapak kampanyasına destek amacıyla ayrıldı.
Okul Müdürü Rahmi Şafak, Cumhurbaşkanlığı tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi’ne örnek bir katkı gerçekleştirildiğini belirterek, dokuz ve onuncu sınıflarda başlatılan bu kampanyanın bütün öğrencileri kapsayacak şekilde devam edeceğini söyledi. Poyraz Geri Dönüşüm yetkilisi Necla Siber Ceylan da öğrencileri hassasiyetlerinden dolayı tebrik etti.
Plastik atıklar sebebiyle denizlerde 3,4 milyon kilometrekare genişliğinde, 7 milyon ton ağırlığındaki plastik yığınından “yedinci kıta” meydana geldiğini kaydeden Gemlik Belediyesi yetkilileri, atıkların geri dönüşüme kazandırılmasına çalışan öğretmen ve öğrencilere teşekkür ettiler.

Lise öğrencilerinden geri dönüşüme büyük destek

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