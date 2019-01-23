"Lise öğrencilerinden kurs ücreti alındığı" iddiası

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "Ankara Atatürk Lisesinde destekleme ve yetiştirme kursları için öğrencilerden ücret alındığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Bakanlık tarafından bugün medyada yer alan, "Ankara Atatürk Lisesinde destekleme ve yetiştirme kursları için öğrencilerden ücret alındığı, kurs kapsamında yarıyıl tatilinde ücretli kamp düzenlendiği, kampa katılan öğrencilerden birinin intihar girişiminde bulunduğu" iddialarına ilişkin yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:
"Söz konusu okulumuzda ücretsiz olarak düzenlenen destekleme ve yetiştirme kurslarında okulumuz öğretmenlerince kurs faaliyetleri sürdürülmektedir. Kurslarımız için öğrencilerden ücret alındığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır ve bu amaçla kurulan bir dernek de söz konusu değildir. Antalya iline yapılan ziyaret ise kültür gezisi kapsamında gerçekleştirilmektedir."
Bakanlıkça söz konusu geziye katılan öğrencilerden birinin intihar girişiminde bulunduğu iddiasının da doğru olmadığı ifade edildi.
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