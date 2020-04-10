Lise öğrencilerinden sağlık çalışanları için destek klibi

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs pandemisine karşı mücadelede en önde görev alan sağlık çalışanlarına bir destek de Ümraniye'deki Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi öğrencilerinden geldi.

Öğrencilerin evlerinde dijital ortamda çektikleri kısa videoların birleştirilmesiyle oluşturulan klipte, bir öğrencinin sözleri işaret diliyle çevirdiği görüldü. Videonun başka dikkat çeken noktası ise yaklaşık 20 öğrencinin Hipokrat Yemini'ni okuması oldu.

Klip, öğrencilerin "Hayat eve sığar", "Evde kal Türkiye" ve "Dışarı çıkabilmek için evde kal Türkiye" sloganlarıyla son buluyor. (İHA)

