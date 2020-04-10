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  4. Lise öğrencilerinden sağlık çalışanları için destek klibi

Lise öğrencilerinden sağlık çalışanları için destek klibi

İLGİNÇ HABERLER  | 10.04.2020 15:33 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınında aralıksız çalışan sağlıkçılar için destek klibi çeken liseli öğrenciler, paylaşımlarıyla ses getirdi. İşte bir kız öğrencinin "Merhaba biz Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi olarak bizler için gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarımız için bir moral videosu hazırladık." cümlesiyle başlayan o klip...

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs pandemisine karşı mücadelede en önde görev alan sağlık çalışanlarına bir destek de Ümraniye'deki Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi öğrencilerinden geldi.

Öğrencilerin evlerinde dijital ortamda çektikleri kısa videoların birleştirilmesiyle oluşturulan klipte, bir öğrencinin sözleri işaret diliyle çevirdiği görüldü. Videonun başka dikkat çeken noktası ise yaklaşık 20 öğrencinin Hipokrat Yemini'ni okuması oldu.

Klip, öğrencilerin "Hayat eve sığar", "Evde kal Türkiye" ve "Dışarı çıkabilmek için evde kal Türkiye" sloganlarıyla son buluyor. (İHA)

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Evde Kal Türkiye Hipokrat yemini Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi

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