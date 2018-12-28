Lise öğrencilerinden şehit ailelerine destek

İSTANBUL, (DHA)- Bahçeşehir Okyanus Koleji Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri el emeğiyle yaptıkları 140 farklı ürünün yer aldığı sergi açtı. Sergiden elde edilecek gelir, Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak. Bahçeşehir Okyanus Koleji Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri sanatla sosyal sorumluluk projesini birleştirmek amacıyla 2 ay süren bir çalışmaya imza attı. Karakalem, kutular üzerinde ebru boyamaları, tişört üzerine baskı çalışmaları gibi birbirinden farklı 140 ürünün ortaya çıktığı çalışmalar sonucunda öğrenciler sergi düzenleyerek ürünlerini satışa sundu. Lisenin müzik bölümü öğrencilerinin de yan flüt ve kemanlarıyla eşlik ettiği sergiden elde edilecek gelir Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak. “SANAT VE SOSYAL SORUMLULUĞU BİRLEŞTİRİYORUZ” Okyanus Kolejleri Görsel Sanatlar Ana Bölüm Başkanı Zerrin Şen, sanat eğitiminin iyiye ve güzele götürdüğünü vurgulayarak, sergiyi açma amaçlarının sanat ve sosyal sorumluluğu birleştirmek olduğunu söyledi. Öğrencilere sosyal sorumluluk bilinci kazandırmak istediklerini dile getiren Şen, “Öğrencilerimiz, 2 ay boyunca bu çalışmaları yaptılar ve basında gördükleri şehit ailelerine bir nebze de olsa yardımcı olmak istediler. Böylece ortaya yaklaşık 140 eser çıkardılar" dedi.

Öğretmenlerin de öğrencilere büyük destek verdiğinin altını çizen Şen, “Karakalem, tişört üzerine çalışmalar, kutular üzerine ebru çalışmaları var. Büyük çalışmaları ortaklaşa yaptılar. Biz daha büyük çalışmalara ve sosyal sorumluluk projelerine de imza atmak istiyoruz. Bunun devamı da gelecek ve öğrencilerimiz daha büyük şeyler yapacaklar. Okyanus Koleji Güzel Sanatlar Lisesi olarak çağdaş, Atatürkçü, sorumluluk sahibi öğrencilerimizle hedefe yönelik çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu. “FARKLI PROJELER İÇİN DE ESER ÜRETİYORLAR” Kolejin Lise Akademisinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bekir Mazman ise, bu tür projeleri daha önce de yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi. Öğrencilerin farklı projeler için de eserler üretmeye devam ettiklerini dile getiren Mazman, “Çalışmaların her biri ayrı güzel. Çünkü bu öğrenciler yetenekli öğrenciler. Keşifleri ortaokul itibariyle yapılıyor ve lisede güzel sanatlar tercih etme konusunda bizler onları teşvik ediyoruz. Eserler arasında çok keyifli çalışmalar var, onlarla gurur duyuyoruz. Öğrencilerimiz yeteneklerini profesyonel düzeye çıkarırken kariyer planlarını da eğitim modelimizle şekillendiriyoruz. Hepsinin geleceğin sanatkarları olarak karşımıza çıkacağına inanıyorum. Eğitim faaliyetleri içerisinde vatanın bir bireyi olarak her yere dokunabilmemiz gerekiyor. Sosyal sorumluluk projeleri bu anlamda çok kıymetli. Öğrencilerimizin kendi özgüvenlerini kazanmaları ve sorumluluklarını bilmeleri için bu faaliyetleri yürütmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.