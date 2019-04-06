Lise öğrencilerinden şehitlere vefa

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da 12'nci sınıfa giden 5 öğrenci, 22 şehidin fotoğrafları ile özgeçmişlerinin bulunduğu tablolar hazırlayıp, sınıfların girişlerine astı.

Isparta Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri Hayati Sonay Çobankaya(18), Semih Demir(18), Bahadır Akyıldız(18), Osman Berke Çakmak(18) ve Recep Eren Türkoğlu(18), 'şehitleri daima hatırlamak ve vefa göstermek' amacıyla yaklaşık 1 yıl önce proje başlattı. Sınıf kapılarına asılmak üzere şehitlerin fotoğrafları ve özgeçmişlerinin yer aldığı tabloların hazırlandığı projeye, okul idarecileri, öğretmenler ve diğer öğrenciler de destek verdi.

22 ŞEHİDE ÖZEL TABLO HAZIRLANDI

15 Temmuz darbe girişiminin kahramanlarından Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir ile İzmir Adliyesi'nde PKK'lı teröristlerin saldırısını önleyen Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in de aralarında bulunduğu 22 şehidin özgeçmişleri ve fotoğraflarının bulunduğu tablolar hazırlanarak, okuldaki sınıfların girişlerine asıldı.

'UNUTULMAMASI GEREKİYOR'

Öğrencilerden Hayati Sonay Çobankaya, bu projeyi gerçekleştirmenin kendilerine nasip olduğunu belirterek, kutsal ve değerli bir iş yaptıklarını düşündüğünü söyledi. Çobankaya, "Böyle kahramanlık hikayeleriyle büyüdüm. Hep etrafımda böyle şeyler gerçekleşti. Çok önem veririm. Projede aklımda tek bir şey vardı. Bir zamanlar onlar da nefes alıyordu, onların da aileleri vardı. Bunların unutulmaması gerekiyor. Çok büyük mücadeleler vermişler. Onlara şükranlarımızı sunuyoruz. Özgeçmişleri bulmamızda bize yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'GURURLUYUZ'

Osman Berke Çakmak da projeyi yapmaktaki ortak amacın şehitlerin ruhunun okulda yaşatılması olduğunu vurguladı. Çakmak, "Dayısı ve annesi bizzat bu teşkilatın ve kurumun içinde bulunan bir öğrenci olarak böyle bir proje yaptığımız için gururluyuz" diye konuştu.Semih Demir de şöyle dedi:

"Projeye başlarken çok düşündük, 'Neler yapılabiliriz' diye. 'Sınıflara tablo yapalım' diye düşündük. Okul müdürümüz, öğretmenlerimiz ve öğrenci arkadaşlarımız bize yardımcı oldu. Bütçemiz yoktu. Sınıf sınıf dolaşarak para topladık. Öğretmenlerimiz para konusunda yardımcı oldu. Onlar sayesinde bu projeye imza attık. Biz aslında bu projeyi 'ben yaptım' demek için değil 'biz yaptık' demek için yaptık. Onları onurlandırmak için yaptık."

Bahadır Akyıldız ise projenin amacının şehitlerin ismini yadetmek, hatıralarını yaşatmak olduğunu söyledi.

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ

Fotoğrafları ve özgeçmişelri sınıfların girişlerine asılan şehitlerin isimleri ise şöyle:

"Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, Şehit Polis Memuru Fethi Sekin, Şehit İstihkam Yüzbaşı Alper Kocaman, Şehit Piyade Kıdemli Üsteğmen Tayfun Sümer, Şehit Piyade Kurmay Yarbay İlker Çelikcan, Şehit Hava Astsubay Üstçavuş Furkan Yavaş, Şehit Polis Memuru Durmuş Öcal, Şehit Piyade Uzman Çavuş Muğdat Çelik, Şehit Hava Astsubay Üstçavuş Nejdet Aydoğdu, Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut, Şehit Sağlık Astsubay Üstçavuş Mekan Şahin, Şehit Piyade Yüzbaşı İbrahim Barış Yurtseven, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Hekim, Şehit Piyade Üsteğmen Enes Demir, Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmaz, Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz, Şehit Polis Özel Hareket Gökhan Osman Karaduman, Şehit Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan, Şehit Polis Özel Harekat Mahmut Bilgin, Şehit Piyade Teğmen Emre As, Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Gökhan Özüpek ve Şehit Piyade Binbaşı Bedir Karabıyık."