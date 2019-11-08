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Lise öğrencilerine uygulamalı özel ders

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 10:06 | Son Güncelleme

Enerjinin Yıldızları Projesi ile elektrik dağıtım sektörünün yetişmiş elemen ihtiyacına destek olmayı hedefleyen BEDAŞ, Yüksek Gerilim Dalı öğrencileri için EÜAŞ Ambarlı Doğalgaz Kombine Çevrim ve Fuel Oil Santrali’ne gezi düzenledi.Elektrik dağıtım sektöründe yetişmiş eleman ihtiyacına çözüm üretmek adına Cengiz ve Koloğlu Holding tarafından 2018 yılında başlatılan Enerjinin Yıldızları Projesi çerçevesinde eğitim alan öğrenciler ’saha’ dersleri ile geleceğe hazırlanıyor.

Enerjinin Yıldızları Projesi ile elektrik dağıtım sektörünün yetişmiş elemen ihtiyacına destek olmayı hedefleyen BEDAŞ, Yüksek Gerilim Dalı öğrencileri için EÜAŞ Ambarlı Doğalgaz Kombine Çevrim ve Fuel Oil Santrali’ne gezi düzenledi.

Elektrik dağıtım sektöründe yetişmiş eleman ihtiyacına çözüm üretmek adına Cengiz ve Koloğlu Holding tarafından 2018 yılında başlatılan Enerjinin Yıldızları Projesi çerçevesinde eğitim alan öğrenciler ’saha’ dersleri ile geleceğe hazırlanıyor. Projenin İstanbul Avrupa Yakası’ndaki ayağını üstlenen Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Yüksek Gerilim Dalı’nın yeniden hayata geçmesine destek verdiği İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören 32 öğrenciye, doğalgazın elektriğe dönüşüm sürecini EÜAŞ’ın İstanbul’da bulunan Ambarlı Doğalgaz Kombine Çevrim ve Fuel Oil Santali’nde anlattı. BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, İK Direktörü Gaye Küçükkaya ve İSG Ekip Lideri Ozan Bozlak’ın katıldığı eğitim amaçlı gezide, öğrencilerin yanı sıra 8 öğretmen de hazır bulundu.

"Sektörümüzde ara eleman ihtiyacından dolayı projeyi başlattık"
Proje hakkında bilgi veren Murat Yiğit, "Projemiz, özellikle dağıtım sektörünün ara eleman ihtiyacından dolayı ortaya çıktı. Nitelikli ve özel bir iş yapıyoruz. Eleman yetiştirme hususunda lise seviyesinde teknik okullarda laboratuvar kurmakla işe başladık. Öğrencilerimizin iş sahasını yerinde görerek iş hayatına hazırlanmalarını ve bizim verdiğimiz hizmete destek olmalarını hedefliyoruz. Sektörümüz; dağıtım hizmeti, arıza, onarım, bakım, kesme-açma, sayaç okuma, sayaç değişimleri gibi konuları kapsayan büyük bir hizmet. Verdiğimiz hizmet, teknik bilgi ve saha tecrübesi gerektiren bir iş. Bu anlamda ara eleman tedariğinde nitelik anlamında zorlandığımızı gördük. Bu amaçla meslek liselerinden kendi ihtiyacımız olan niteliklerde elemanları iş hayatına hazırlamayı ön görerek bu projeyi başlattık. Hedeflerimiz çerçevesinde projemiz ilerliyor" dedi.

"Projemize talepler artıyor"
Yiğit, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Milli Eğitim Meslek ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile yaptığımız protokol çerçevesinde ilk sene 12 öğrenci sistemimize dahil oldu. Talep bu kadar gelmişti. Ama ikinci sene çok sevindirici gelişme oldu, talep sayısı arttı 32 öğrenci sayısı ile sınırlamak zorunda kaldık, arttırmayı düşünüyoruz. Öğrencilerin bu konuda geçmiş senede gördükleri gelişim nedeniyle taleplerinin artması bizi sevindirdi. Bununla ilgili bir takım geliştirmeler devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda da artarak gidecek. Bu tip ziyaretlerle öğrencileri, üretim, iletim, dağıtım ve sektördeki diğer hizmetlerle yetiştirip iş hayatına hazırlamayı hedefliyoruz. Öğrencilerimiz de eğitimleri sürecince hem burs imkanları hem staj imkanları hem de iş imkanı teklif ediyoruz. Onların gelişimine bağlı olarak hem kendi şirket grubumuza hem de genel anlamda istihdama nitelikli eleman anlamında katkı sunduğumuza inanıyoruz".

Gezilen santral hakkında şu bilgiler verildi: "EÜAŞ Ambarlı Doğalgaz Kombine Çevrim ve Fuel Oil Santali, 1300 MW kapasiteye sahip. İstanbul’un elektrik ihtiyacının büyük bir kısmını sağlayan santralden elde edilen elektriğin bir bölümü de Trakya’nın diğer kentlerine dağıtılıyor."

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