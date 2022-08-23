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  4. Lise öğrencilerinin alan seçiminin ilgi alanlarına göre yapılması neden önemli?

Lise öğrencilerinin alan seçiminin ilgi alanlarına göre yapılması neden önemli?

23.08.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lise öğrencilerin karar vermeleri gereken önemli konulardan biri de alan seçimleridir. Sözel, sayısal veya eşit ağırlık gibi alanlardan birini seçmeleri daha sonra belirleyecekleri mesleklere önemli bir temel teşkil etmektedir.

Eğitim Uzmanı Abdülkadir Özbek, öğrencilere ve ailelere alan seçimi hakkında önemli tavsiyelerde bulundu.

Bu seçimi yaparken ilgi alanlarının bilinmesi ve özellikle mizaçlarının tespit edilerek onlara uygun alanlar seçilmesi hayatlarını belirleyici faktörlerden bir tanesidir. Her birimizin yatkın olduğu bazı alanlar vardır ve bizler eğer bu alanları keşfedersek, bu alanlarla ilgili çalışmalar yaparsak çok daha başarılı olabilmekteyiz. Yeteneğimizi ve ilgi alanımızı keşfederken farklı farklı alanlarda kendimizi denememiz önemlidir.

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LYS lise
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