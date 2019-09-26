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Lise öğrencilerinin bıçaklı kavgası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 23:09 | Son Güncelleme

 KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, liseli öğrencileri arasında çıkan kavgada 1 öğrenci bıçaklanarak yaralandı.

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, liseli öğrencileri arasında çıkan kavgada 1 öğrenci bıçaklanarak yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay öğle saatlerinde, Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Bayır Sokak’ta meydana geldi. Lise öğrencileri E.G. (15) ile F.Ö. (16) bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Etraflarındaki öğrenciler kavgayı izlerken, F.Ö. ile E.G. ellerinde bıçaklarla birbirlerine meydan okudu. Boğuşma sırasında yaralanan E.G., koşar adımlarla Eylül Sokak’taki bir pastaneye sığındı. Esnaflar yaralanan öğrenciye ilk müdahalede bulunurken, 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı öğrenciyi Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kolundan bıçaklanan E.G. tedaviye alındı.

Olay yerine gelen polis ekipleri F.Ö.’yü gözaltına aldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, E.G. ile arkasında kalabalık bir öğrenci grubunun olduğu F.Ö.’nün ellerindeki bıçaklarla birbirlerine meydan okuduğu görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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