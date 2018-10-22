HABER

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN EVDEKİ DENEYİ FACİAYLA SONUÇLANIYORDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 09:50 | Son Güncelleme

  * İki lise öğrencisinin evde yaptıkları deney patlamaya neden oldu.  * Patlama sonucunda 17 yaşındaki Ali Ç.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde 2.

* İki lise öğrencisinin evde yaptıkları deney patlamaya neden oldu.

* Patlama sonucunda 17 yaşındaki Ali Ç.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde 2. derece yanık oluştu.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL / İSTANBUL , (DHA)
Sultangazi'de lise öğrencileri Tarık G. ve Muhammed Ali Ç.'nin evde yaptığı deneyde patlama meydana geldi. Patlamada Lise 3. Sınıf öğrencisi Tarık G. (17) hafif yaralanırken, arkadaşı Muhammed Ali Ç.'nin yüzü, kolları ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. derece yanık oluştu.

BİR ANDA PATLAMA MEYDANA GELDİ
Olay, 20 Ekim Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tarık G., sınıf arkadaşı Muhammed Ali Ç.'yi ders çalışmak için evlerine davet etti. Evde bir araya gelen iki arkadaş bir süre ders çalıştıktan sonra, test çözmeye başladı. Evin mutfak bölümünde çalışan Tarık G. ve Muhammed Ali Ç., daha sonra deney yapmaya karar verdi. İki arkadaşın deney çalışmasında, kimyasal karışımlar patlamaya neden oldu. Patlamada Muhammed Ali Ç.'nin yüzü, kolları ve vücudunun çeşitli yerleri yanarken, arkadaşı Tarık G., hafif şekilde yaralandı.

ŞOK GEÇİRİP, ÇIĞLIK ATTI
Patlama sesi üzerine mutfağa koşan anne Derya G., gördüğü manzara karşında şok geçirip, çığlık atmaya başladı. Çığlıkları duyup eve gelen komşular, kendi imkanlarıyla Tarık G., ve Muhammed Ali Ç.'yi Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay esnasında çıkan duman tüm binayı sarınca, bina sakinleri dışarı çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi.

İTFAİYE EKİPLERİ ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri laboratuvarda yapılması gereken deneyin evde yapılmaya çalışıldığını öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemediler. Anne Derya G., oğlu Tarık G., ve Muhammed Ali Ç.'nin ders çalıştıkları sırada bir patlama sesi duyduğunu ve patlama sonrası evi duman sardığını söyledi.
Olaydan sonra Sultangazi Lütfiye Nuir Burat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tarık G.,tedavisinin ardından taburcu edildi. Yüzü, kolları ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. derece yanık oluşan Muhammed Ali Ç., ise yapılan ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Muhammed Ali Ç.'nin Yanık Ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
--------------
-Apartmanın görüntüsü
-Duman basan merdivenler
-Evin içinden görüntü
-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-İnceleme yapmaları
-Test kitapları
-Deney malzemeleri
-Hastaneden görüntü
-Genel ve detaylar

PARTNERHakarete uğradığınızda bunu yapın! Para alın...Hakarete uğradığınızda bunu yapın! Para alın...
Kayseri'de yoğun sis, Erciyes'te karKayseri'de yoğun sis, Erciyes'te kar
Lise öğrencilerinin evdeki deneyi faciayla sonuçlanıyorduLise öğrencilerinin evdeki deneyi faciayla sonuçlanıyordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

O Ses Türkiye Çocuklar şampiyonu Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı! Müslüm Gürses filminde oynayan Şahin Kendirci kimdir?

O Ses Türkiye Çocuklar şampiyonu Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı! Müslüm Gürses filminde oynayan Şahin Kendirci kimdir?

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Polisi 1 yılda, 45 bin 210 kez aradı! 'Konuşacak kimsem yoktu'

Polisi 1 yılda, 45 bin 210 kez aradı! 'Konuşacak kimsem yoktu'

Adnan Oktar operasyonunda yeni dalga! Çok sayıda gözaltı kararı var

Adnan Oktar operasyonunda yeni dalga! Çok sayıda gözaltı kararı var

Mansur Yavaş Ankara'da İYİ Parti'den mi aday olacak? CHP'den Abdüllatif Şener sürprizi

Mansur Yavaş Ankara'da İYİ Parti'den mi aday olacak? CHP'den Abdüllatif Şener sürprizi

İlginizi Çekebilir

İstanbul Valiliğinden Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz için koruma kararı

İstanbul Valiliğinden Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz için koruma kararı

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 35 kilo yağış düşecek! İstanbullular yarına dikkat!

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 35 kilo yağış düşecek! İstanbullular yarına dikkat!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Salı günü açıklayacağım

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Salı günü açıklayacağım

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaşıkçı soruşturmasında 5 Türk ifade veriyor

Kaşıkçı soruşturmasında 5 Türk ifade veriyor

Antalya hala yazı yaşıyor

Antalya hala yazı yaşıyor

Lise öğrencilerinin evdeki deneyin sonu korkunç oldu!

Lise öğrencilerinin evdeki deneyin sonu korkunç oldu!

AVM çalışanlarını rehin alan asker ikna edildi, gözaltına alındı

AVM çalışanlarını rehin alan asker ikna edildi, gözaltına alındı

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.