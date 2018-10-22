HABER

Lise öğrencilerinin evdeki deneyin sonu korkunç oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 10:30 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi'de lise öğrencileri Tarık G. ve Muhammed Ali Ç.'nin evde yaptığı deneyde patlama meydana geldi. Patlamada lise 3. sınıf öğrencisi Tarık G. (17) hafif yaralanırken, arkadaşı Muhammed Ali Ç.'nin yüzü, kolları ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. derece yanık oluştu.

Olay, 20 Ekim Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tarık G., sınıf arkadaşı Muhammed Ali Ç.'yi ders çalışmak için evlerine davet etti. Evde bir araya gelen iki arkadaş bir süre ders çalıştıktan sonra, test çözmeye başladı. Evin mutfak bölümünde çalışan Tarık G. ve Muhammed Ali Ç., daha sonra deney yapmaya karar verdi. İki arkadaşın deney çalışmasında, kimyasal karışımlar patlamaya neden oldu. Patlamada Muhammed Ali Ç.'nin yüzü, kolları ve vücudunun çeşitli yerleri yanarken, arkadaşı Tarık G., hafif şekilde yaralandı.

1 / 8

Sultangazi'de lise öğrencileri Tarık G. ve Muhammed Ali Ç.'nin evde yaptığı deneyde patlama meydana geldi. Patlamada lise 3. sınıf öğrencisi Tarık G. (17) hafif yaralanırken, arkadaşı Muhammed Ali Ç.'nin yüzü, kolları ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. derece yanık oluştu.
2 / 8

Olay, 20 Ekim Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tarık G., sınıf arkadaşı Muhammed Ali Ç.'yi ders çalışmak için evlerine davet etti. Evde bir araya gelen iki arkadaş bir süre ders çalıştıktan sonra, test çözmeye başladı.
3 / 8

Evin mutfak bölümünde çalışan Tarık G. ve Muhammed Ali Ç., daha sonra deney yapmaya karar verdi. İki arkadaşın deney çalışmasında, kimyasal karışımlar patlamaya neden oldu. Patlamada Muhammed Ali Ç.'nin yüzü, kolları ve vücudunun çeşitli yerleri yanarken, arkadaşı Tarık G., hafif şekilde yaralandı.
4 / 8

ŞOK GEÇİRİP, ÇIĞLIK ATTI

ŞOK GEÇİRİP, ÇIĞLIK ATTI
Patlama sesi üzerine mutfağa koşan anne Derya G., gördüğü manzara karşında şok geçirip, çığlık atmaya başladı. Çığlıkları duyup eve gelen komşular, kendi imkanlarıyla Tarık G., ve Muhammed Ali Ç.'yi Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
5 / 8

İTFAİYE EKİPLERİ ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

İTFAİYE EKİPLERİ ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ
Olay esnasında çıkan duman tüm binayı sarınca, bina sakinleri dışarı çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri laboratuvarda yapılması gereken deneyin evde yapılmaya çalışıldığını öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemediler.
6 / 8

Anne Derya G., oğlu Tarık G., ve Muhammed Ali Ç.'nin ders çalıştıkları sırada bir patlama sesi duyduğunu ve patlama sonrası evi duman sardığını söyledi.
7 / 8

Olaydan sonra Sultangazi Lütfiye Nuir Burat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tarık G.,tedavisinin ardından taburcu edildi. Yüzü, kolları ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. derece yanık oluşan Muhammed Ali Ç., ise yapılan ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
8 / 8

Muhammed Ali Ç.'nin Yanık Ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sultangazi istanbul patlama

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

O Ses Türkiye Çocuklar şampiyonu Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı! Müslüm Gürses filminde oynayan Şahin Kendirci kimdir?

O Ses Türkiye Çocuklar şampiyonu Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı! Müslüm Gürses filminde oynayan Şahin Kendirci kimdir?

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Polisi 1 yılda, 45 bin 210 kez aradı! 'Konuşacak kimsem yoktu'

Polisi 1 yılda, 45 bin 210 kez aradı! 'Konuşacak kimsem yoktu'

Adnan Oktar operasyonunda yeni dalga! Çok sayıda gözaltı kararı var

Adnan Oktar operasyonunda yeni dalga! Çok sayıda gözaltı kararı var

Mansur Yavaş Ankara'da İYİ Parti'den mi aday olacak? CHP'den Abdüllatif Şener sürprizi

Mansur Yavaş Ankara'da İYİ Parti'den mi aday olacak? CHP'den Abdüllatif Şener sürprizi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaşıkçı soruşturmasında 5 Türk ifade veriyor

Kaşıkçı soruşturmasında 5 Türk ifade veriyor

Antalya hala yazı yaşıyor

Antalya hala yazı yaşıyor

AVM çalışanlarını rehin alan asker ikna edildi, gözaltına alındı

AVM çalışanlarını rehin alan asker ikna edildi, gözaltına alındı

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Günlük burç yorumları: 22 Ekim Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 22 Ekim Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.