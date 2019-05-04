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Lise öğrencilerinin tasarladığı eğitim materyali, İzmir'e ödülle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 12:15 | Son Güncelleme

 İZMİR'de lise öğrencileri tarafından geliştirilen Türk Dil Kurumu (TDK) yazım kılavuzuna göre sözcüklerin doğru yazımını gösteren dijital eğitim materyali, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği 'VI.

Lise öğrencilerinin tasarladığı eğitim materyali, İzmir'e ödülle döndü

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de lise öğrencileri tarafından geliştirilen Türk Dil Kurumu (TDK) yazım kılavuzuna göre sözcüklerin doğru yazımını gösteren dijital eğitim materyali, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği 'VI. Alan Eğitiminde Materyal Tasarım Yarışması ve Sergisi'nde Türkçe alanında başarı ödülüne layık görüldü.
İzmir Büyükçiğli Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencileri, dijital ortamda sözcüklerin doğru yazımını gösteren 'Doğru Yazım Doğru İletişim' isimli öğretim materyali geliştirdi. Akıllı tahta, telefon, tablet ve bilgisayarlarda kullanılabilen eğitim materyali, öğrencilerin edebiyat dersindeki başarı oranlarını yüzde 40'tan yüzde 70'e yükseltti. Öğrencilerin Türk Dil Kurumu yazım kılavuzuna göre sözcükleri doğru yazmaları ve telaffuz etmelerini amaçlayan materyal, Ortaokul 6'ncı sınıf seviyesinden 12'nci sınıfa kadar Türkçe derslerinde kullanılabiliyor.
Daha önce 2018 yılında, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri'nde, öğretim, yöntem ve teknikleri kategorisinde Ege Bölgesi ödülüne layık görülen proje, şimdi de Yıldız Teknik Üniversitesi Fakültesi'nde düzenlenen 'VI. Alan Eğitiminde Materyal Tasarım Yarışması ve Sergisi'nden İzmir'e başarı ödülü ile döndü. Lise öğrencilerinin hazırladığı uygulama, 280 materyal arasında Türkçe alanında başarı ödülüne layık görüldü.
Çoğunluğu üniversite öğrencisi, her düzeyde katılımcının yer aldığı yarışmada ödüllendirilmenin mutluluk verici ve motive edici olduğunu söyleyen öğrenciler, bu tür etkinliklerde kazandıkları deneyimlerle gelecekte daha nitelikli çalışmalar tasarlamayı planladıklarını ifade etti.
Büyükçiğli Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Necati Özcan ise, "Bilim ve teknolojide ileri fikir üreten bir toplum olmanın temelinde Türkçe'nin doğru kullanımı önemli bir yere sahiptir. Lise öğrencilerimizin çalışmalarının Türkiye'ye örnek olmasını diliyorum" dedi.
Büyükçiğli Anadolu Lisesi Müdürü Erman Kadınşah da Türkçe'nin, geçmişi bugüne taşıyan, bugünü de yarınlara taşıyacak en önemli vasıta olduğunu söyleyerek, öğrencilerini çağın gereklerine uygun, bilim ve fikir üreten nesiller olarak yetiştirmek için çalıştıklarını, eğitim öğretim sürecinde dil ve kültür bilincine önem verdiklerini ifade etti.

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Lise öğrencilerinin tasarladığı eğitim materyali, İzmir'e ödülle döndüLise öğrencilerinin tasarladığı eğitim materyali, İzmir'e ödülle döndüLise öğrencilerinin tasarladığı eğitim materyali, İzmir'e ödülle döndüLise öğrencilerinin tasarladığı eğitim materyali, İzmir'e ödülle döndü

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