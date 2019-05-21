HABER

Lise öğrencilerinin yerli roketi gökyüzüyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 10:33 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin ürettiği yerli roketin ilk fırlatma denemesi başarıyla gerçekleştirildi.15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde Biyoloji Öğretmeni Ahmet Can ve Matematik Öğretmeni Sait Bütün ile Nilgül Türkaslan, Havva Çalışmaz, Ahmet Beler ve Hamza Keleş isimli öğrencilerden oluşan ekip tarafından yapımı tamamlanan ve Bilim Şenliği’nde sergilenecek roketin ilk fırlatma denemesi futbol sahasında başarıyla tamamlandı.

Lise öğrencilerinin yerli roketi gökyüzüyle buluştu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin ürettiği yerli roketin ilk fırlatma denemesi başarıyla gerçekleştirildi.
15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde Biyoloji Öğretmeni Ahmet Can ve Matematik Öğretmeni Sait Bütün ile Nilgül Türkaslan, Havva Çalışmaz, Ahmet Beler ve Hamza Keleş isimli öğrencilerden oluşan ekip tarafından yapımı tamamlanan ve Bilim Şenliği’nde sergilenecek roketin ilk fırlatma denemesi futbol sahasında başarıyla tamamlandı. Okul Müdürü Mustafa Şahin’in adının verildiği ’MŞ1’ roketinin ilk denemede başarılı olması proje ekibinin yüzünü güldürdü.
Projeyi yürüten ekipte yer alan Matematik Öğretmeni Sait Bütün, Bilim Şenliği için Roket Projesi fikrinin öğrencilerden geldiğini belirterek, ”İlk etapta imkansızmış gibi görünse de gerek öğrencilerin anlatımı, gerekse izlediğimiz videolardan sonra roket projesini başarabileceğimizi anladık” dedi.

"Amacımız öğrencilere başarabileceğini göstermek"
Roket projesinin süreci hakkında bilgi veren Biyoloji Öğretmeni Ahmet Can, "Okul Müdürümüz Mustafa Şahin, Roket Projesine destek olacağını belirtince kolları sıvadık. Müdürümüzün projemize vermiş olduğu katkıdan dolayı roketin adını ’MŞ1’ koyduk. İlk denemede başarılı bir fırlatma oldu. Ümit ediyoruz ki Bilim Şenliğinde de bu başarıyı yakalarız. Amacımız öğrencilerin bir şeyler başarabildiğini onlara göstermek” ifadelerini kullandı.

"Roketin ateşleme sistemi tamamen elektronik ve uzaktan ateşlemeli"
Roket hakkında da bilgiler veren Can, 53 santimetre boyundaki roketin içerisinde kara baruttan imal edilmiş roket motoru bulunduğunu ifade ederek, "Bu motorla roket yaklaşık 150-200 metre kadar yukarıya çıkabiliyor. İçerisinde gizli paraşüt var, en tepeye ulaştığında motorun uç kısmından yukarıya doğru bir ateş çıkıyor ve paraşüt açılarak roketin yere düşmesi esnasında zarar görmesi önleniyor. Bu sayede roketi tekrar kullanma imkanımız oluyor. Roketin ateşleme sistemi tamamen elektronik ve uzaktan ateşlemeli. Altına bağladığımız fitile elektriği verdiğimiz anda içindeki roket motoru ateşleniyor ve roket yukarı çıkıp, tekrar yere iniyor. Bizlerin içerisinde yanıcı kimyasallar olduğu için fitil ve ateşleme motorunu imal etme şansımız yok. Dolayısıyla bunları hazır almak zorunda kaldık. Geri kalan mekanizmanın tamamı bize ait” diye konuştu.

"Tasarladıkları rokete benim ismimi vermeleri benim için büyük bir onur"
Rokete kendi ismini verdikleri için proje ekibine teşekkür eden Okul Müdürü Mustafa Şahin ise şunları dile getirdi:
"Hisarcık Bilim Şenliğinde daha farklı projeler sergilemek amacıyla öğretmen arkadaşlar öğrencilerle fikir alışverişinde bulunmuşlar ve roket yapmaya karar vermişler. Biz de okul idaresi olarak seve seve kabul ettik ve kendilerine gerekli desteği sağladık. Sonuçta güzel bir proje ortaya çıktı. Tasarladıkları rokete benim ismimi vermeleri benim için büyük bir onur. Roket projesinin gençlerin ufkunu açma, hedeflerini gerçekleştirebilme ve becerilerini gösterebilme noktasında faydalı olacağını düşünüyorum. Bizlerin amacı gençlerimizin kendi kendilerine bir şeyler üretebilmelerine ve üretebildiklerinin farkına varabilmelerine imkan sağlamak. İnşallah bunu başarabiliriz.”

Lise öğrencilerinin yerli roketi gökyüzüyle buluştu

Lise öğrencilerinin yerli roketi gökyüzüyle buluştu

Lise öğrencilerinin yerli roketi gökyüzüyle buluştu

Lise öğrencilerinin yerli roketi gökyüzüyle buluştu

PARTNERSürekli hasta oluyorsanız sebebi bu olabilirSürekli hasta oluyorsanız sebebi bu olabilir
(Özel) 5 yıldızlı termal otelin bahçesinde ürettiği organik enginarları müşterilerine ikram ediyor(Özel) 5 yıldızlı termal otelin bahçesinde ürettiği organik enginarları müşterilerine ikram ediyor
Gediz Deltası’nın 297’nci kuş türü 'pufla'Gediz Deltası’nın 297’nci kuş türü 'pufla'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Tokat'ta feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti

Tokat'ta feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti

Korkunç ölüm! Sokak köpekleri canını aldı

Korkunç ölüm! Sokak köpekleri canını aldı

Canlı yayında tartışma! O sorudan sonra ortam bir anda gerildi!

Canlı yayında tartışma! O sorudan sonra ortam bir anda gerildi!

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira daha az ödeyebilirsiniz

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira daha az ödeyebilirsiniz

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da metro şantiyesinde silahlı soygun

İstanbul'da metro şantiyesinde silahlı soygun

Maltepe'de dehşet! Giden minibüsten düştü

Maltepe'de dehşet! Giden minibüsten düştü

Üniversiteli çoban, hayvanları otlatırken KPSS'ye çalışıyor

Üniversiteli çoban, hayvanları otlatırken KPSS'ye çalışıyor

32 yıldır ormanda yaşıyorlar!

32 yıldır ormanda yaşıyorlar!

Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu

Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu

Ankara ve İzmir'de FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker ve öğretmen için gözaltı kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.