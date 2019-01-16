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Lise öğrencisi Alperen'den örnek davranış

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 17:00 | Son Güncelleme

Kartal'da yaralı martıyı fark eden Alperen Karpuz, durumu belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaralı martıyı alarak tedavi etmek üzere veterinere götürdü.

İSTANBUL (AA) - Kartal'da yaralı martıyı fark eden lise öğrencisi Alperen Karpuz'un, durumu belediye ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen Kartal Belediyesi Zabıta ekipleri, yaralı martıyı tedavi etmek üzere veterinere götürdü.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Cevizli Mahallesi Sadakat Sokak'tan geçen lise öğrencisi Alperen Karpuz, bir martının uçamadığını ve kuşun etrafının kediler tarafından sarıldığını gördü. Bunun üzerine hayvanı kedilerin arasından alan Karpuz, durumu Kartal Belediyesi Zabıta ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı martıyı tedavi etmek üzere veterinerliğe götürdü.

Zabıta ekiplerinin hızlı bir şekilde olay yerine gelmesini sağlayan Kartal Zabıta Müdürü Atilla İlgün, Alperen Karpuz'un özellikle hayvanlara şiddetin çok ön planda olduğu bugünlerde örnek bir davranışta bulunduğunu söyledi.

İlgün, bu tür olaylarda kendilerine müracaat edilmesi halinde her türlü yardıma hazır olduklarını ifade etti.

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Alperek Karpuz Kartal Zabıta Müdürlüğü Yaralı martı

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