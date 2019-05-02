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Lise öğrencisi, arkadaşlarıyla sohbet ederken hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 21:24 | Son Güncelleme

 AYDIN’ın Çine ilçesinde parkta arkadaşlarıyla sohbet ederken aniden fenalaşan lise öğrencisi Mehmet Uyguç (16), hayatını kaybetti.

Lise öğrencisi, arkadaşlarıyla sohbet ederken hayatını kaybetti

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Çine ilçesinde parkta arkadaşlarıyla sohbet ederken aniden fenalaşan lise öğrencisi Mehmet Uyguç (16), hayatını kaybetti.
Olay, saat 15.00 sıralarında Sarıoğlu Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. Çine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf Bilişim Teknolojileri öğrencisi Mehmet Uyguç, arkadaşları ile birlikte parkta sohbet ettiği sırada iddiaya göre bir anda rahatsızlanarak yere yığıldı. Uyguç’un arkadaşları panik içinde sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Uyguç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Uyguç'un cansız bedeni, ilk olarak Çine Devlet Hastanesi morguna ardından ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mehmet Uyguç'un ölüm haberi ailesi başta olmak üzere ilçe halkını yasa boğdu. Gencin ölüm nedeni otopsiden sonra netleşecek.

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