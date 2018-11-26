Lise öğrencisi başı boş köpeklerin saldırısına uğradı

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE’de, lise öğrencisi Resul Eren Yılmazer (17), sabah saatlerinde okula gitmek için evinden çıkıp servisine giderken yolda 6 sokak köpeğinin saldırasına uğradı. Köpeklerin saldırısında okul elbiseleri parçalanan ve bacağından yaralanan Yılmazer, tedavisi sonrası taburcu edildi. Saldırıda büyük korku yaşadığınını anlatan Yılmazer, tekme atarak saldırıdan kurtulduğunu söyledi.

Olay, sabah saat 07:00 sıralarında merkeze bağlı Güzeller Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit Tamer Özdemir Anadolu Lisesi öğrencisi Resul Eren Yılmazer (17) okula gitmek için evinden çıktı. Servise yetişmek için hızlı adımlarla ilerleyen Yılmazer’e, sokakta gezinen başı boş 6 köpek saldırdı. Saldırıda köpekler tarafından yere düşürülen lise öğrencisi, 2 köpek tarafından ısırılarak bacağından yaralandı. Korku ve paniğe kapılan Yılmazer, köpeklere tekme atarak kendini korudu, köpeklerin uzaklaşmasıyla koşarak evine geri döndü. Ailesisi tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmazer, tedavisinin ardından taburcu edildi. 3 gün rapor verilen Yılmazer'e, 14 gün kuduz aşısı tedavisi uygulanacağı belirtildi.

‘TEKME ATARAK KURTULDUM’

Resul Eren Yılmazer, sabah saatlerinde okula giderken bir anda karşısına köpeklerin çıktığını ve tekme atarak kendisini korumaya çalıştığını anlatarak, “Bir anda köpekler karşıma çıktı. Karşı tarafa geçtim, ardından saldırmaya başladılar. Ben onları uzaklaştırmaya çalıştım ama uzaklaşmadılar. Sonra beni yere düşürdüler. İki tanesi saldırmaya başladı. Diğerleri de etrafımda havlıyordu. İki tanesine tekme atınca uzaklaştılar. Hemen eve çıktım, hastaneye gittik. Hastaneye benden sonra bir kişi daha geldi. Ona da köpekler saldırmış. Hastanede kuduz ve tetanos aşısı oldum. Köpekler beni yere düşürünce tekmelemek zorunda kaldım, başka bir çarem yoktu. Tekme atmasaydım yüzümü parçalayabilirdiler” dedi.

‘HAYVANLARIN ISLAH EDİLMESİ GEREKİYOR’

Baba Nizamettin Yılmazer ise, kentte bu tür vakaların yaşamanın üzücü bir durum olduğunu belirterek, "Bu sadece benim çocuğumla alakalı değil. Bu konuyla ilgili birçok kez duyarlılık ve farkındalık oluşturmaya çalıştık. Gerekli yerlere de şikâyetlerimizi yaptık. Bizimle beraber mahalle sakinlerinin de ve Gümüşhane’nin birçok yerinde bu olayların olmaması için şikâyetler ve talepler oldu. Hepimiz hayvanları seviyoruz, ancak saldırgan havyaların ıslah edilmesi gerekiyor ve bu şehirden uzaklaştırılmalı" diye konuştu.