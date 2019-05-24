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Lise öğrencisi dizideki gibi intihar etmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 13:27 | Son Güncelleme

AKSARAY'da, bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücü koltuğunda, boynuna ip bağlı halde ölü bulunan lise öğrencisi Vehbi Emin S.'nin (17) intihar ettiği belirlendi. Vehbi Emin S.'nin, sosyal medyada yayınlanan 'Castle Rock' dizisindeki intihar sahnesini taklit ettiği öne sürüldü.

Lise öğrencisi dizideki gibi intihar etmiş

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da, bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücü koltuğunda, boynuna ip bağlı halde ölü bulunan lise öğrencisi Vehbi Emin S.'nin (17) intihar ettiği belirlendi. Vehbi Emin S.'nin, sosyal medyada yayınlanan 'Castle Rock' dizisindeki intihar sahnesini taklit ettiği öne sürüldü.
Tacin Mahallesi sakinleri, dün saat 08.30 sıralarında boş bir arazide bahçe duvarına çarpan 68 KP 507 plakalı otomobili fark etti. Otomobilin yanına giden mahalleli, sürücü koltuğunda oturan kişinin hareketsiz olduğunu görüp, polise haber verdi. Gelen sağlık ekibi, boynunda ip bağlı olan ve üzerinden Vehbi Emin S. adına kimlik çıkan kişinin öldüğünü saptadı. Çevrede yapılan araştırmada Vehbi Emin S.'nin boynuna bağlı olan ipin bir parçası da aracın geliş istikametine göre yaklaşık 100 metre gerideki aydınlatma direğine bağlı olarak bulundu. Polis, otomobilin de gencin bir yakınına ait olduğunu belirledi.
DİZİDEKİ GİBİ İNTİHAR ETMİŞ
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, 11'inci sınıf öğrencisi Vehbi Emin S.'nin intihar ettiğini belirledi. Otomobilde yapılan incelemede Vehbi Emin S.’nin kız arkadaşına yazdığı düşünülen üzerinde 'Beni affet' yazan not bulundu.
Vehbi Emin S.'nin 'Castle Rock' dizisinden etkilendiği öne sürüldü. Dizinin sahnesinde, direksiyondaki oyuncunun ipin bir ucunu boynuna, diğer ucunu da ağaca bağlayıp, otomobili nehre sürdüğü görülüyor.

FOTOĞRAFLI

Lise öğrencisi dizideki gibi intihar etmişLise öğrencisi dizideki gibi intihar etmişLise öğrencisi dizideki gibi intihar etmişLise öğrencisi dizideki gibi intihar etmiş

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