Lise öğrencisi evinde çoğalttığı karınca kolonilerini doğaya salıyor

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Yaklaşık 5 yıl önce babası ile evlerinin bahçesindeki ağıla giderken gördüğü karınca sürüsünden etkilenen Yavaş'ın, o günden sonra karıncalara olan ilgisi arttı.

Karıncalar üzerine internet ve kitaplarda araştırma yapmaya başlayan Yavaş, daha sonra nesli azalan karınca türlerinin sayılarını artırmaya karar verdi.

Yavaş, okulun bahçesinde, ormanda, dere kenarlarında bulduğu karıncaları evine getirip besliyor, sayıları arttığında ise doğaya salıyor.

Yavaş, AA muhabirine, muazzam canlılar olan karıncalar üzerine araştırmalar yaptığını söyledi.

Okuldan çıkar çıkmaz karıncalarının yanına gittiğini belirten Yavaş, "Amacım Türkiye'de nadir olan türleri bulmak. Hızlı yürüyen, istilacı, çok hızlı büyüyen, büyük koloni kuran türleri bulmak istiyorum. Ara sıra bulduğum oluyor ve eve sevinerek geliyorum." dedi.

Yavaş, bazen arkadaşlarının desteği ile yeni türler bulduğunu ifade etti.

Her türün kendine özgü bir zorluğu olduğunu anlatan Yavaş, "Eve getirdiğim karıncayı ilk olarak test tüpü içinde inceliyorum. Ne yer ne içer, hangi besinleri sever... Bugüne kadar 24 tür karınca besledim. Beslediğim türlerin kolonileri büyüdüğünde doğaya bıraktım. En büyük kolonim 80 işçiye kadar çıktı." dedi.

KARINCALARI TEST TÜPÜNDE İNCELEYİP ÇOĞALTIYOR

Yavaş, kraliçe karıncayı bulduktan sonra test tüpünde incelediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Test tüpünün bir kısmı su oluyor, oraya pamuk koyuyorum, karınca su içebilsin ve nem yapabilsin diye. İlk işçilerini 45 günde çıkarabiliyorlar. İlk işçi çıktıktan sonra işçi artık kraliçeyi besliyor. Ama ilk işçi çıkana kadar da kraliçe larvalarını gözü gibi büyütüyor. Test tüpünde bazı türler 1 ya da 2 yıl kalıyor, bazı türler 5-6 yıl kalabiliyor, üreme hızına bağlı. Bazı türler için de gazlı tuğlayı oyarak bir alan yapıyorum. Karıncalarda beni en çok şaşırtan şey bir karınca bir yemek bulduğu zaman arkasında bir koku salgılıyor ve bu sayede o aldığı besinin yerini kaybetmiyor, kolonideki diğer karıncalar da o besini bulup oradan kendilerine yetecek kadar yiyecek alıyorlar."

Yavaş, amacının, karınca türlerinin sayılarını artırmak olduğunu dile getirdi.

Bugüne kadar doğaya birçok karınca kazandırdığını aktaran Yavaş, "Bir karıncanın doğada yaşama şansı yüzde 5, insanlar istemeyerek eziyor, arabalar maalesef ki eziyor ve kraliçe bir yer kazmayı başarsa bile kış uykusunda ölebiliyor. Çok soğuk iklimler yaşanıyor. Ben de bunun için test tüpü ve tuğlada bakıyorum, koloni büyüdüğü zaman da onları tekrar doğaya, kendi evlerine salıyorum. Bu sayede doğaya bir koloni kazandırmış oluyorum. Bundan sonraki hedefim Türkiye'de az olan hayvan çeşitliliğini artırmak." ifadelerini kullandı.

