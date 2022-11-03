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Lise öğrencisi genç kız, tacizcisini köy meydanında öldürmüştü! Okul müdürü konuştu: Bilgimiz vardı

03.11.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ın Arpaçay ilçesinde lise öğrencisi Azra E. (18) kendisini 3 yıldır taciz ettiğini iddia ettiği Birdal Doğan'ı (40) köy meydanında tabancayla vurarak öldürdü. Olayla ilgili davada okul müdürü Ç.M. tanık olarak dinlendi. Ç.M. ifadesinde, "Azra’nın amcası ve dayısı köyde bir kişinin kızı rahatsız ettiğini ve kaçırma durumunun olmasından dolayı bizim de okulda ve pansiyonda gerekli önlemleri almamızı istedi. Biz de durumu okul polisine bildirdik" dedi. İşte olayın detayları...

Lise öğrencisi genç kız, tacizcisini köy meydanında öldürmüştü! Okul müdürü konuştu: Bilgimiz vardı

Kan donduran olay, 1 Mart'da Arpaçay ilçesi Kardeştepe köyünde meydana geldi. Lise öğrencisi Azra E., köy meydanındaki çeşmede hayvanları sularken yanına 3 çocuk babası Birdal Doğan geldi. 3 yıldır genç kızı taciz ettiği öne sürülen Doğan, iddiaya göre, Azra E.'ye, "Seni kaçıracağım, kendime kadın yapıp, sonra da satacağım" dedi. Bu sözler üzerine Azra E., Doğan'ı, babasına ait yanındaki ruhsatsız tabancayla vurdu. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Azra E., tutuklandı.

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'SENİ KAÇIRACAĞIM, KENDİME KARI YAPACAĞIM'

Hakkında 12 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan Azra E., 5 Temmuz'ta ilk kez hakim karşısına çıktı. Kars 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunmasını yapan Azra E. beraatini istedi. Birdal Doğan'ı bilerek ve kasten öldürmediğini söyleyen Azra E., "Babama ait hayvanları çeşmeye götürdüm. Birdal Doğan karşıma geçip 'Seni kaçıracağım, kendime karı yapacağım. Sonra seni başkalarına satacağım' diye sözler söyledi. Zaten 3 yıldır hep rahatsız ediyordu. Beni kaçırması için birilerine para bile vermişti. Onun korkusundan okulda maket bıçağı ve biber gazı taşıyordum. O gün de annem ve abim hastaneye gideceği için okula gitmedim ve babama yardım etmek için köyde kaldım. Hayvanlara su içirmek için çeşmeye gittim ve yanıma silah aldım. Çeşmede benim yanıma gelen Doğan, bana ağır hakaretlerde bulundu. Ben de yanımda taşıdığım silahı çıkarıp korkumdan gözümü kapatarak ateş ettim. Maksadım korkutmaktı. Onun yüzünden okulumu tamamlayamadım. Eğitim hayatım yarım kaldı. Genç yaşta hapse girdim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

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SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK

Mahkeme heyeti, ‘haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında’ cinayetin işlendiğini, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin toplanmış olması, suça sürüklenen çocuğun (SSÇ) delil karartma ihtimalinin bulunmaması, tutuklama koruma tedbirinin istisnai uygulaması gereken bir tedbir olması, tutuklamadan beklenen amaç ve gayenin adli kontrol tedbirlerinin uygulanması ile elde edilmesi mümkün ise öncelikli olarak adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının usul kuralları gereğince gerekli oluşu, SSÇ’nin dosya kapsamı itibarı ili aleyhindeki mevcut delil durumu ve tutuklu kaldığı süre dikkate alındığında bu aşamadan itibaren orantılık ve ölçülülük ilkeleri uyarınca olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Azra E.'nin tahliyesine karar verdi.

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'AMCASI VE DAYISI OKULDA TEDBİR ALMAMIZI İSTEDİ'

Lise öğrencisi Azra E. bugünkü duruşmasına katılmadı. Tarafların avukatlarının katıldığı mahkemede sadece o dönemin okul müdürü olan Ç.M. tanık olarak dinlendi. Ç.M. ifadesinde "Azra’nın amcası ve dayısı köyde bir kişinin kızı rahatsız ettiğini ve kaçırma talebinin olmasından dolayı bizim de okulda ve pansiyonda gerekli önlemleri almamızı istedi. Biz de durumu okul polisine bildirdik. Daha sonra okulda yapılan aramada bir maket bıçağı bulundu ve bu maket bıçağının da Azra’ya ait olduğu tespit edildi. Ailesi ile yapılan görüşmede, Azra’nın okula maket bıçağı ile gidip geldiğini bildiklerini söyledi. Ben bu olaylara bire bir şahit olmadım okuldaki diğer öğretmenlerden duydum" diye konuştu.

Azra E.'nin tutuksuz yargılanmasına devam edilmesi kararı veren mahkeme heyeti, başka tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 16 Şubat 2023'e erteledi.

DHA

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cinayet Kars taciz

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