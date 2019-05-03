Lise öğrencisi ’insansız mini tank’ tasarladı

Van’da bir lise öğrencisi, "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" kapsamında uzaktan kumandayla kontrol edilebilen ‘insansız mini tank’ tasarladı.

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde bulunan Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü 11’inci sınıf öğrencisi Soner Kaya, öğretmenlerinin de yardımıyla uzaktan kumandayla kontrol edilebilen ve “OtoMak” ismini verdiği mini tank yaptı. Önceki yıllarda maket tank yapımıyla ilgilenen Kaya, daha sonra öğretmenlerinin destekleriyle 4 motor, 12 volt akü, 3D yazıcı, CNC torna ve CNC freze tezgahlarında yapılan parçalar ve mobilya malzemesiyle portatif bir tank tasarladı.

İHA muhabirine konuşan 11’inci sınıf öğrencisi Soner Kaya, daha önce maket halinde tasarladıkları insansız mini tankı geliştirmeyi başardıklarını belirtti. Dumlupınar’da bombanın infilak etmesi sonucu şehit olan polis memuru İsmail Öztürkçü’den dolayı böyle bir proje geliştirdiklerini ifade eden Kaya, “Her yıl maket halinde yaptığımız tankı bu yıl portatifini yaptık. Tasarladığımız tankı daha da geliştirmeyi planlıyoruz. Bunun yapmamızdaki amaç, Dumlupınar’da bombanın infilak etmesi sonucu şehit olan polis memuru İsmail Öztürkçü’den dolayı yaptık. Projeyi her sene daha da geliştireceğimizi düşünüyoruz. Bu sene telefon hareketini sağlıyoruz. Ancak seneye koordinat sistemiyle kendisinin gelip, gideceğini düşünüyoruz” dedi.

Proje Danışmanı Serhat Bozan ise TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında makine alanı ile endüstriyel otomasyon teknolojileri alanının ortaklaşa insansız mini bir tank yapmayı planladıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Yapabileceğimiz motorları, kartları, parçaları, akü ve diğer devre elemanlarını ayarladık. Önce ki yılların deneyimiyle değişik minyatür top arabalar yapmıştık. Bu yıl da insansız halini yapmayı planladık. Yapılan insansız tankı geliştirerek manevra kabiliyeti arazi şartlarına uygun uyum sağlayacak hale getirmeyi planlıyoruz."