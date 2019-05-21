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Lise öğrencisi kendi otomobilini üretti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 11:06 | Son Güncelleme

Osmaniye’de 17 yaşındaki lise öğrencisi Ali Demircioğlu, motosiklet parçalarından yararlanarak “ADE” ismini verdiği kendi otomobilini evine kurduğu küçük atölyesinde yaptı.Osmaniye Fen Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi Ali Demircioğlu, çocukluk hayali olan mini otomobili, evlerinin bahçesine kurduğu atölyesinde kendisi yaptı.

Osmaniye’de 17 yaşındaki lise öğrencisi Ali Demircioğlu, motosiklet parçalarından yararlanarak “ADE” ismini verdiği kendi otomobilini evine kurduğu küçük atölyesinde yaptı.
Osmaniye Fen Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi Ali Demircioğlu, çocukluk hayali olan mini otomobili, evlerinin bahçesine kurduğu atölyesinde kendisi yaptı. 100 cc motosiklet motoru ve motosikletin diğer parçalarından faydalanan Ali Demircioğlu 4 ay içerisinde otomobili tamamladı. ABS fren sistemi, farları, stop lambası, vites ve hız göstergesinin olduğu “ADE” isimli otomobil 1 litre benzin ile 50 kilometre yol gitme özelliğine sahip.
Küçük yaşından bu yana en büyük hayalinin makine mühendisi olmak ve bir yerli otomobil üretmek olduğunu söyleyen Ali Demircioğlu, “Küçüklüğümden beri aslında mekanik işlerle ve elektronik işlerle uğraşıyorum. Sürekli bir şeyler üretme ilgisi var bende. Çocukluk hayalimdi zaten. Bir gün oturuyordum. Neden bir araba yapmayayım diye düşündüm. Sonra otomobilin şeklini zihnimde canlandırdım. İşte boyutlarının nasıl olacağını. Daha sonra yapmaya başladım. Kırılan parçalar oldu. Bozulan ve uyum sağlamayan parçalar oldu. Onları yeniden gözden geçirdim. Bu şekilde devam etti ve en sonunda hareket halindeki bu aracımı yaptım. Gayet de iyi gidiyor. Şimdi en büyük hayalim ileride bir otomobil şirketi açmak Türkiye’mizin bu yönde ilerlemesini sağlamak. Bu yönde çalışmalarımı devam ettireceğim ve makine mühendisi olacağım. Desteğe de ihtiyacım var. Milletimiz bana destek versin ben de otomobil yapayım. Bu otomobil bana sadece 600 TL’ye mal oldu” şeklinde konuştu.
İsminin ve soy isminin baş harflerinden oluşan“ADE” isimli otomobili tanıtan Ali Demircioğlu, otomobilde ABS fren sistemi, motor soğutma özelliği, farları, stop lambası, kornası bulunduğunu belirtti.

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