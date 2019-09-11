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Lise öğrencisi kız, hurdalarla ‘dev kaplumbağa’ heykeli yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 09:44 | Son Güncelleme

Hatay’da babasından gördüğü hurda ve mozaik sanatını babasıyla birlikte sürdüren lise öğrencisi genç kız, 50 kilogramlık dev kaplumbağa heykeli yaptı.Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan atölyesinde hurda ve mozaik sanatını icra eden sanatçı Mervan Altınorak’ın, 19 yaşındaki kızı Dilara Altınorak, babasıyla birlikte sanatı icra ediyor.

Hatay’da babasından gördüğü hurda ve mozaik sanatını babasıyla birlikte sürdüren lise öğrencisi genç kız, 50 kilogramlık dev kaplumbağa heykeli yaptı.
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan atölyesinde hurda ve mozaik sanatını icra eden sanatçı Mervan Altınorak’ın, 19 yaşındaki kızı Dilara Altınorak, babasıyla birlikte sanatı icra ediyor. Babasının mozaik ve hurda çalışmalarından etkilenerek bu iki sanata yönelen lise öğrencisi Dilara Altınorak, 50 kilogram ağırlığında dev kaplumbağa heykeli yaptı.
Babasından öğrendiği mesleği sürdürmek istediğini söyleyen liseli genç hurda heykeli sanatçısı Dilara Altınorak, “Hurda metal heykeliyle uğraşıyorum. Yaklaşık 1 aylık emeğimle de kaplumbağa heykeli yaptım” dedi.

Kaplumbağanın uzunluğu 140 santimetre, ağırlığı 50 kilogram
Şu ana kadar 4 heykel tasarladığını ve bu sayıyı arttırmak istediğini söyleyen genç sanatçı Altınorak, “Şimdiye kadar 4 eser yaptım, 2 kelebek ve 2 kaplumbağa heykelleri. Son olarak yaptığım bu kaplumbağa heykelinde dişli, balata ve vida gibi geri dönüşüm malzemeleri kullandım. Kaplumbağa heykelimin uzunluğu 140 santimetre, yüksekliği 50 santimetre, eni 80 santimetredir ve 50 kilogramdır” dedi.

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