Lise öğrencisi kıza cinsel istismar sanığına 19 yıl hapis cezası

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, lise öğrencisi 14 yaşındaki S.K.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen evli 2 çocuk babası Cihan Bayram (39), 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2017 yılının Kasım ve Aralık aylarında meydana geldi. İddiaya göre sucuk- ekmek dükkanında çalışan Cihan Bayram lise öğrencisi S.K.'ye cinsel istismarda bulundu. Yaşı küçük kız durumu ailesine haber vererek şikayetçi oldu. Cihan Bayram tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bayram hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamalarıyla dava açıldı.

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Cihan Bayram, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya taraf avukatları ve yakınları da katılırken, S.K. duruşmaya katılmadı. Mahkemede ifade veren Cihan Bayram suçlamaları kabul etmeyerek, "Aramızda bir süredir gönül ilişkisi, arkadaşlık vardı. Hiçbir şekilde cinsel ilişkiye girmedik. Zorla bir birliktelik de yaşamadık. Bu yaptıklarımın suç olduğunu düşünmüyorum. Yani suç niyeti ile yapmadım. Ben ona maddi konularda ve okul konusunda destek oluyordum. Çelişkili beyanlar vardır. Ben ne biliyorsam ne yaşandıysa anlattım. Uzun süredir tutukluyum. Kararınızı verirken ailemin ve çocuklarımın durumunu da dikkate almanızı talep ederim." dedi.

Son sözleri sorulan Cihan Bayram, "Ben böyle bir suç işlemedim" cevabını verdi. Mahkeme heyeti, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismar' suçunu zincirleme şekilde işlediğine kanaat getirdiği sanığın 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Karar, sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle 16 yıl 8 aya düşürüldü. Heyet, sanık hakkında çocuğun yaşının 15'ten küçük olması ve özgür iradeye sahip olmaması nedeniyle 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunu da işlediğine kanaat getirdi. Bu suçtan da 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Bayram, toplam 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından sanık Cihan Bayram'ın eşi gözyaşlarına boğuldu.

