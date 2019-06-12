HABER

Lise öğrencisi kıza cinsel istismar sanığına 19 yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 13:12 | Son Güncelleme

BOLU'da, lise öğrencisi 14 yaşındaki S.K.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen evli 2 çocuk babası Cihan Bayram (39), 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, lise öğrencisi 14 yaşındaki S.K.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen evli 2 çocuk babası Cihan Bayram (39), 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 2017 yılının Kasım ve Aralık aylarında meydana geldi. İddiaya göre sucuk- ekmek dükkanında çalışan Cihan Bayram lise öğrencisi S.K.'ye cinsel istismarda bulundu. Yaşı küçük kız durumu ailesine haber vererek şikayetçi oldu. Cihan Bayram tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bayram hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamalarıyla dava açıldı.
Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Cihan Bayram, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya taraf avukatları ve yakınları da katılırken, S.K. duruşmaya katılmadı. Mahkemede ifade veren Cihan Bayram suçlamaları kabul etmeyerek, "Aramızda bir süredir gönül ilişkisi, arkadaşlık vardı. Hiçbir şekilde cinsel ilişkiye girmedik. Zorla bir birliktelik de yaşamadık. Bu yaptıklarımın suç olduğunu düşünmüyorum. Yani suç niyeti ile yapmadım. Ben ona maddi konularda ve okul konusunda destek oluyordum. Çelişkili beyanlar vardır. Ben ne biliyorsam ne yaşandıysa anlattım. Uzun süredir tutukluyum. Kararınızı verirken ailemin ve çocuklarımın durumunu da dikkate almanızı talep ederim." dedi.
Son sözleri sorulan Cihan Bayram, "Ben böyle bir suç işlemedim" cevabını verdi. Mahkeme heyeti, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismar' suçunu zincirleme şekilde işlediğine kanaat getirdiği sanığın 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Karar, sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle 16 yıl 8 aya düşürüldü. Heyet, sanık hakkında çocuğun yaşının 15'ten küçük olması ve özgür iradeye sahip olmaması nedeniyle 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunu da işlediğine kanaat getirdi. Bu suçtan da 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Bayram, toplam 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından sanık Cihan Bayram'ın eşi gözyaşlarına boğuldu.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Mersin merkezli DEAŞ operasyonunda 18 şüpheli adliyedeMersin merkezli DEAŞ operasyonunda 18 şüpheli adliyede
Baba ile oğluna ölüm tuzağı kuran 4 kişi adliyedeBaba ile oğluna ölüm tuzağı kuran 4 kişi adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Adana'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı

Adana'daki cinsel istismar olayında yeni gelişme

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.