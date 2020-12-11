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Lise öğrencisi koronadan hayatını kaybetti

11.12.2020 10:14 | Son Güncelleme:
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Lise öğrencisi koronadan hayatını kaybetti

Kütahya Ali Güral Lisesi 12.

Kütahya Ali Güral Lisesi 12. sınıf öğrencisi genç, korona virüs (Covid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Serdar Mehmet Ay, testinin pozitif çıkması üzerine 15 gün önce Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kas rahatsızlığı da olan Ay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kütahya Valisi Ali Çelik, sosyal medya hesabından "Ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide kas hastalığıyla mücadele eden 16 gündür Kovid-19 tedavisi gören 12. sınıf öğrencilerimizden Serdar Mehmet Ay’ı kaybettik. Öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine ve arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" paylaşımında bulundu.

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