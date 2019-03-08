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Lise öğrencisi maç yaparken kalp krizden hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 19:38 | Son Güncelleme

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde lise 11.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde lise 11. sınıf öğrencisi beden eğitimi dersinde maçı yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Safranbolu Ahi Evran Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde 11. sınıf öğrencisi Emirkan Erişoğlu (17) beden eğitimi dersinde arkadaşları ile birlikte futbol maçı yaptığı sırada biranda yere yığıldı. Öğretmenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırılan lise öğrencisi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Haberi alan okul arkadaşları ve baba Erdal Erişoğlu hastaneye gelerek gözyaşlarına boğuldu. İlk belirlemelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen lise öğrencisi Emirkan Erişoğlu’nun kesin ölüm nedeni belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Ankara’ya gönderildi

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