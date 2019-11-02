HABER

Lise öğrencisi Nazlıcan, yolda bulduğu 18 bin TL'yi sahibine teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 03:46 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’te, lise öğrencisi Nazlıcan Kanat, okuldan eve dönerken yolda bulduğu ve içinde 17 bin 950 bin TL olan çantayı, polis aracılığıyla ulaştığı sahibi Ertuğrul Bozkurt’a teslim etti.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, lise öğrencisi Nazlıcan Kanat, okuldan eve dönerken yolda bulduğu ve içinde 17 bin 950 bin TL olan çantayı, polis aracılığıyla ulaştığı sahibi Ertuğrul Bozkurt’a teslim etti.

Lise 3'üncü sınıf öğrencisi Nazlıcan Kanat, okuldan çıkarak evi gittiği sırada yolda çanta buldu. Kanat, çantayı açarak baktığında içerisinde yüklü miktarda para olduğunu görünce çevrede çantanın sahibini bulmak için araştırma yaptı. Çantanın sahibini bulamayan Nazlıcan Kanat, paraya dokunmadan sahibine ulaştırılması için Şahinbey İlçi Emniyet Müdürlüğü Karataş Şehit Yaşar Polat Polis Merkezi Amirliği'ne giderek polislere bilgi verdi. Polisler, paranın sahibini araştırarak çantanın Ertuğrul Bozkurt’a ait olduğunu tespit etti. Haber verilmesi üzerine polis merkezine gelen Bozkurt'a parası teslim edildi.

Bulduğu parayı sahibine ulaştırdığı için mutlu olduğunu belirten Nazlıcan Kanat, "Lise öğrencisiyim. Dersim geç saatte bitiyordu, rahatsız olduğum için erken çıktım. Eve gittiğim sırada yerde bir çanta gördüm içerisine baktığımda kredi kartları vardı. Yakındaki binaya baktık yoktur. Çantanın arka gözünü açtığımızda yüklü miktarda para vardı. Bende karakola getirdim. Burada sahibi bulundu ve teslim ettik" dedi.

'ÇANTADAN UMUDUMUZU KESMİŞTİK'

Çantadan umudunu kestiğini söyleyen Ertuğrul Bozkurt ise "Binanın önünde annem eve giderken yanlışlıkla düşürmüş çantayı. 15 dakika sonra çantayı düşürdüğümüzü fark ettik. Binadan inip baktığımda çanta yoktu. Çantadan umudumuzu kesmiştik. Kimliği ehliyeti buluruz diye gitmiştik. Daha sonra emniyetten aradılar. Böyle insanların olması bizi sevindirdi Allah razı olsun. Babasına ve annesine çok teşekkür ediyorum. Karakola gelerek parayı teslim aldık. İş yeri için kullanacağım paraydı" diye konuştu.

Ertuğrul Bozkurt, lise öğrencisi Nazlıcan Kanat’a 500 TL vererek teşekkür etti.

PARTNER Beslediği 140 yılanla dolu evde boğularak öldürüldü! Beslediği 140 yılanla dolu evde boğularak öldürüldü!
Kırıkkale’de 27 kişi yemekten zehirlendiKırıkkale’de 27 kişi yemekten zehirlendi
Ankara'da 'mail order' yöntemiyle dolandırıcılık yapan çeteye operasyonAnkara'da 'mail order' yöntemiyle dolandırıcılık yapan çeteye operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

Kar bir anda bastırdı! Beyaza büründü

Kar bir anda bastırdı! Beyaza büründü

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Bakan Kurum'a yanıt

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Bakan Kurum'a yanıt

Cadılar Bayramı'nı kutlayan Berkay'ın eşine sosyal medya linci

Cadılar Bayramı'nı kutlayan Berkay'ın eşine sosyal medya linci

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Cumhurbaşkanım mektup getirdim sana

Cumhurbaşkanım mektup getirdim sana

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Fabrika işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 8 yaralı

Fabrika işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 8 yaralı

Başkent’te eğlence mekanlarına asayiş uygulaması

Başkent’te eğlence mekanlarına asayiş uygulaması

Trump'tan Erdoğan ve Suriye'yle ilgili çarpıcı açıklama! 'Petrolü seviyorum'

Trump'tan çarpıcı açıklama! 'Petrolü seviyorum'

Tekirdağ’da feci kaza! Baba ve kızı ağır yaralandı!

Tekirdağ’da feci kaza! Baba ve kızı ağır yaralandı!

İzmir'de bıçaklı kavga!

İzmir'de bıçaklı kavga!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.