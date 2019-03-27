HABER

Lise öğrencisi, sınıfta arkadaşını boğazından bıçakla yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 14:58 | Son Güncelleme

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde lise öğrencisi V.D.

Lise öğrencisi, sınıfta arkadaşını boğazından bıçakla yaraladı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde lise öğrencisi V.D. (17) sınıf arkadaşı Ömer Akçay'ı (18) boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan Akçay, hastaneye kaldırılırken, V.D. gözaltına alındı.
Olay, sabah Eğirdir Endüstri Meslek Lisesi'nde meydana geldi. 11'inci sınıf öğrencileri V.D. ile Ömer Akçay arasında ilk ders için sınıfa girdikleri sırada henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası V.D., iddiaya göre yanında getirdiği bıçakla Ömer Akçay'ı boğazından yaraladı. Olayı gören öğretmenler ve diğer öğrenciler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ömer Akçay, ilk olarak Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne, ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Ömer Akçay'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. V.D. ise polis tarafından gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Öfkeli teyze polis aracına bastonla saldırdı! Öfkeli teyze polis aracına bastonla saldırdı!
Karısı terk edince çatıya çıktı polis zorlukla aşağı indirdiKarısı terk edince çatıya çıktı polis zorlukla aşağı indirdi
Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltındaUyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yer: Gaziosmanpaşa! Korku dolu anlar...

Yer: Gaziosmanpaşa! Korku dolu anlar...

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Metin Topuz hakim karşısında

Kriz yaratan isim hakim karşısında!

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.