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  4. Lise öğrencisi yolda buldu! 230 bin TL değerinde... Çeyrek altın hediyesi geldi

Lise öğrencisi yolda buldu! 230 bin TL değerinde... Çeyrek altın hediyesi geldi

10.08.2024 14:44
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Mardin’in Artuklu ilçesinde bir lise öğrencisi yolda bulduğu altın bilekliği sahibine verilmek üzere polise teslim etti. Çalışmalar sonucunda altın bilekliğin sahibi tespit edildi ve bileklik sahibine teslim edildi. Bilekliğin sahibi ise lise öğrencisine çeyrek altın hediye etti.

Lise öğrencisi yolda buldu! 230 bin TL değerinde... Çeyrek altın hediyesi geldi

Yolda bulduğu altın bilekliği ailesine anlatan lise 9. sınıf öğrencisi Hamza Hamo, ailesinin yönlendirmesiyle Mardin Artuklu Polis Merkezine gitti. Polis ekipleri değeri yaklaşık 230 bin lira olan altın bilekliğin sahibini bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda altın bilekliğin Merve Akbaş isimli vatandaşa ait olduğu tespit edildi.

ÇEYREK ALTIN HEDİYE ETTİ

Polis merkezine gelen Akbaş, altın bilekliğini bulan lise öğrencisi ile karakolda bir araya geldi. Altın bilekliğini teslim alan Akbaş, Hamza Hamo ve polis ekiplerine teşekkür etti. Akbaş, ayrıca altın bilekliğini bulan Hamza Hamo’ya çeyrek altın hediye etti. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Mardin Altın
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