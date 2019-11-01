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Lise öğrencisi yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 23:18 | Son Güncelleme

Lise öğrencisi yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yolda yürürken 17 bin 950 lira bulan lise öğrencisi, parayı polis aracılığıyla sahibine ulaştırdı.

Karataş Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Nazlıcan Kanat, okul çıkışında Güneykent Mahallesi 238. Sokak'ta yürürken içinde 17 bin 950 lira olan çanta buldu.

Parayı aldıktan sonra evine giden ve durumu babasına anlatan Kanat, babasının yönlendirmesiyle Karataş Şehit Yaşar Polat Polis Merkezi'ne gitti.

Polis ekipleri çantanın içinde çıkan kimlik bilgileri sayesinde paranın Ertuğrul Bozkurt'a ait olduğunu tespit etti.

Polis merkezine gelerek çantasını ve parasını alan Bozkurt, Kanat'a teşekkür etti ve hediye olarak 500 lira verdi.

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