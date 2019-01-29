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Lise öğrencisinden Yılmaz Özdil’e ilginç tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 19:24 | Son Güncelleme

Lise öğrencisi Ata Mollaoğlu, Yılmaz Özdil tarafından yazılan ‘Mustafa Kemal’ kitabının 2 bin 500 liraya satılmasına tepki göstererek İstiklal Caddesi’ndeki harçlıklarından biriktirerek aldığı 57 adet ‘Nutuk’ kitabını dağıttı.Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil tarafından yazılan ‘Mustafa Kemal’ kitabının 2 bin 500 liraya özel baskı adı altında satılmasına tepkiler sürüyor.

Lise öğrencisi Ata Mollaoğlu, Yılmaz Özdil tarafından yazılan ‘Mustafa Kemal’ kitabının 2 bin 500 liraya satılmasına tepki göstererek İstiklal Caddesi’ndeki harçlıklarından biriktirerek aldığı 57 adet ‘Nutuk’ kitabını dağıttı.
Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil tarafından yazılan ‘Mustafa Kemal’ kitabının 2 bin 500 liraya özel baskı adı altında satılmasına tepkiler sürüyor. Lise öğrencisi Ata Mollaoğlu, Türk Milletinin ortak değeri olan Atatürk’ün ticarete alet edilmemesi gerektiğini vurgulayarak İstiklal Caddesi’nden geçen vatandaşlara harçlıklarından biriktirerek aldığı 57 adet ‘Nutuk’ kitabını ücretsiz olarak dağıttı. Ata Mollaoğlu’un ücretsiz dağıttığı 57 adet ‘Nutuk’ saniyeler içerisinde tükendi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ticarete alet edilmemesi gerektiğini belirten Ata Mollaoğlu, "Mustafa Kemal kitabının 2 bin 500 lira karşılığında satılmasını absürt buldum. Ben de Mustafa Kemal Atatürk’ün bizzat kendisi tarafından yazılan ‘Nutuk’ kitabını vatandaşlara dağıtmaya karar verdim. En önemli değerlerimizden biri olan Atatürk’ün ticarete alet edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim buna karşı tepki göstermemiz gerekmektedir. Bir insan eğer 9 doğru 1 yanlış yapıyorsa, bu yanlışı yüzüne söylemek gerekir. Bir insan 9 yanlış 1 doğru yapıyorsa, o doğruyu da söyleyeceksiniz. Biz bunları yapmazsak vah bu ülkenin haline’’ ifadelerini kullanarak yaşanan duruma tepki gösterdi.
Lise öğrencisi Ata Mollaoğlu’nun göstermiş olduğu örnek davranıştan ötürü gurur duyduğunu belirten bir öğretmen ise,’’ Öğretmenim, aşırı duygulandım. Örnek bir davranış. Bir polemik yaşandı. Polemiğe neden olan insanda kendisini cumhuriyetçi ve aydın geçinen bir kişi. Bu kadar yüksek bir fiyatla kitap satması bence uygun değil. Bu kitabın parasız olarak dağıtılması gerekirken 2 bin 500 liraya satılması kabul edilemez. Bir öğretmen olarak bu delikanlıyla gurur duyuyorum’’ şeklinde konuştu.

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