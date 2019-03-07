HABER

Lise öğrencisini öldüren zanlılar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 17:40 | Son Güncelleme

Gaziantep’te doğum gününde bıçaklanarak öldürülen Mehmet Ali Dinç’in katil zanlıları polis ekipleri tarafından yakalandı.Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi 23 Sokak’ta 18 yaşına giren lise 2.

Gaziantep’te doğum gününde bıçaklanarak öldürülen Mehmet Ali Dinç’in katil zanlıları polis ekipleri tarafından yakalandı.
Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi 23 Sokak’ta 18 yaşına giren lise 2. Sınıf öğrencisi Mehmet Ali Dinç’i öldürdüğü tespit edilen İ.K. ve A.T., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şüpheli İ.K.’dan olayda kullanılan suç aleti 1 adet bıçak ele geçirildi.
Şüpheli şahıslar yasal işlemlerinin bitmesinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Duyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisiDuyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisi
Çorum’da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiÇorum’da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
İlaçla uyutup, keselere sıkıştırdığı papağanlarla sınır kapısında yakalandı (3)İlaçla uyutup, keselere sıkıştırdığı papağanlarla sınır kapısında yakalandı (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Duruşma bitti! İşte Ahmet Kural ve Sıla'nın savunmaları

Duruşma bitti! İşte Ahmet Kural ve Sıla'nın savunmaları

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Bahçesinde buldu, iyileşene kadar yanından ayrılmadı

Bahçesinde buldu, iyileşene kadar yanından ayrılmadı

İşte F.Bahçe'nin ilk transfer bombası!

İşte F.Bahçe'nin ilk transfer bombası!

81 ile genelge gönderildi! 7 gün 24 saat açık olacak

81 ile genelge gönderildi! 7 gün 24 saat açık olacak

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Platonik aşk' dehşetinde 8 yıl istendi, korku içinde çağrı yaptı : Çıkarsa beni öldürür

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Uyuşturucuyla yakalanan Brezilyalı kadın, "Fuhuş için geldim" dedi

Uyuşturucuyla yakalanan Brezilyalı kadın: Fuhuş için geldim

Cezaevinde bıçaklı kavga! Uzman Çavuş şehit oldu

Cezaevinde şoke eden olay! Uzman Çavuş şehit oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.