Lise öğrencisini öldüren zanlılar yakalandı

Gaziantep’te doğum gününde bıçaklanarak öldürülen Mehmet Ali Dinç’in katil zanlıları polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi 23 Sokak’ta 18 yaşına giren lise 2. Sınıf öğrencisi Mehmet Ali Dinç’i öldürdüğü tespit edilen İ.K. ve A.T., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şüpheli İ.K.’dan olayda kullanılan suç aleti 1 adet bıçak ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar yasal işlemlerinin bitmesinin ardından adli makamlara sevk edildi.

