Lise öğrencisini taciz eden şüpheli tutuklandı

Burhan CEYHAN/SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Söke ilçesinde, iddiaya göre özel okulun önünde minibüs bekleyen lise öğrencisini elle taciz ettikten sonra kaçan ve polis ekipleri tarafından yakalanan Kemal Gümüş (47), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kuşadası-Söke yolu üzerinde bulunan özel lise yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi kız okuldan çıkıp kaldırımda minibüs beklediği sırada, yoldan geçen Kemal Gümüş kız öğrenciyi taciz etti. Lise öğrencisi, okulun güvenliğinden yardım isteyince, Kemal Gümüş hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, ara sokaklara kaçarak izini kaybettirmeye çalışan Kemal Gümüş'ü kısa süren kovalamacanın ardından yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

2014 yılında yine bir kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle hakkında işlem yapıldığı öğrenilen Kemal Gümüş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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