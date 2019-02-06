Lise öğrencisinin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Bakırköy Sahil Yolunda bir lise öğrencisinin ölümüne neden olan kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, dün öğle saatlerinde Bakırköy Sahil Yolu Zeytinburnu istikametinde meydana gelmişti. Yaşanan kazada lise öğrencisi Julia İnanch (17) hayatını kaybetmişti. Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yolda ilerleyen ve içinde İnanch’ın olduğu aracın kaza yapması sonrasında yaşananlar görülüyor.
Türkiye'den Fransa'ya sözde 'soykırım' tepkisi!
İstanbul'da askeri hastanede rehine paniği
30 dakika boyunca inşaat demiriyle dövdü!
Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...
Dünya bu konuşmaya kilitlendi! Trump tarih verdi
Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması
Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak
MHP'den İlber Ortaylı için yazılı açıklama! Çok sert sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum