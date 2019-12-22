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Lise öğrencisinin ölümüne sebep olan sürücüye 15 yıl hapis cezası istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 11:48 | Son Güncelleme

Bursa’da kaldırımda yürüyen öğrencilerin arasına dalarak 15 yaşındaki öğrencinin ölümüne sebep olan servis minibüsü şoförü hakkında “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.Bursa’nın Mudanya ilçesi Bademli Eski Mudanya Caddesi’nde 2019 yılı Ekim ayında Mehmet A.

Bursa’da kaldırımda yürüyen öğrencilerin arasına dalarak 15 yaşındaki öğrencinin ölümüne sebep olan servis minibüsü şoförü hakkında “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Bursa’nın Mudanya ilçesi Bademli Eski Mudanya Caddesi’nde 2019 yılı Ekim ayında Mehmet A. yönetimindeki 16 S 1781 plakalı öğrenci servis minibüsü, kontrolden çıkıp kaldırımda yürüyen lise öğrencisi İskender Şimşek (15) ile iki arkadaşına çarpmıştı. Kazada yaralanan Şimşek ve arkadaşları, Bursa Şehir Hastanesine kaldırılmıştı. Tedaviye alınan yaralılardan İskender Şimşek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamamıştı. Kazanın ardından gözaltına alınan servis sürücüsü Mehmet A. ise sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konulmuştu.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca kaza ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianame Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede hakkında “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Mehmet A., “8 yıldır aynı servis şirketinde evrak işlerinde çalışıyorum. Kullandığım servis aracının sürücüsü Ünal’ın yakını vefat ettiği için kullandığım ikinci günü kaza meydana geldi. Olay gecesi saat 01.00 yattım, sabah 06.30’da kalktım. Genelde saat 22.00 veya 23.00 sıralarında yatarım. Sabah 10 öğrenci ve 5 öğretmeni aldım. Bademli taksi durağı önüne geldiğimde gözlerim kararınca direksiyon hakimiyetini kaybettim. Yürüyen iki çocuğu gördüm, frene bastım ancak aracımı durduramadım. Tansiyon, şeker hastası olduğum için böyle bir şey başıma geldi” diye kendini savundu.
İddianamede sürücü Mehmet A.’nın bu şekilde savunmasının yer almasına rağmen dinlenen tanık beyanlarında ise, “Ankara’dan geç vakitte döndüğü, sabah 06.30 sıralarında servis minibüsünü kullanmaya başladığı, baygınlık ve rahatsızlık geçirmediği, yorgunluk ve uykusuzluk nedeniyle gözlerinin kapandığı” ifade edildi.
Savcı, “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak” suçundan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Tutuklu sürücü önümüzdeki ay hakim karşına çıkacak.

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