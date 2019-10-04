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Lise öğrencisinin telefonunu kapkaç yapan şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 12:26 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kurstan eve giden lise öğrencisinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, 25 Eylül günü akşam 19.30 sıralarında İzmit Erenler Mahallesi Doğu Kışla mevkisinde meydana geldi.

Lise öğrencisinin telefonunu kapkaç yapan şahıs tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kurstan eve giden lise öğrencisinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 25 Eylül günü akşam 19.30 sıralarında İzmit Erenler Mahallesi Doğu Kışla mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eğitim gördüğü kurstan çıkan 16 yaşında lise öğrencisi S.Ö., evinin önüne kadar takip eden bir şahıs, öğrencinin eve girmek üzere olduğu sırada elindeki telefonu kapkaç yaparak gözden kayboldu. Şoka giren öğrencinin olayı anlatması sonrasına ailesi, polis ekiplerine giderek şikayetçi oldu. Olayın ardından inceleme başlatan İzmit Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 300’e yakın güvenlik kamerasını inceleyerek şahsın E.D.(24) olduğunu ve bir geri dönüşüm firmasında çalıştığını belirledi.
Tespit sonrası harekete geçen polis ekipleri, kapkaç şüphelisini çalıştığı iş yerinin önünde gözaltına aldı. Uzun süre polise direnen şahsın, emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etti öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, Kocaeli Adliyesine sevk edilirken, satmak için arkadaşına verdiği telefon ise polis ekiplerince alınarak öğrenciye teslim edildi. Adliyedeki ifadesi sonrasında hakim karşısına çıkartılan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Lise öğrencisinin telefonunu kapkaç yapan şahıs tutuklandı

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