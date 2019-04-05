Lise öğrencisinin trafik kazasında ölümü davası

Raporda, sanık sürücü Ulka'nın 31 Aralık 2016 günü otobüs durağından yolcu alıp harekete geçtikten sonra, sol taraftan otobüsün önüne doğru kontrolsüzce koşarak giren yaya Sude Mete'yi fark etmeyip seyrini sürdürdüğü ve otobüsün sağ ön kısımı ile Mete'ye çarpıp üzerinden geçtiği anlatıldı.

Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Tarık Ulka ile Sude Mete'nin babası Ekrem Mete ve taraf avukatları katıldı.

İSTANBUL (AA) - Pendik'te, 14 yaşındaki Sude Mete'ye çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen eski İETT şoförünün, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Kazada hayatını kaybeden Mete'nin de karşıdan karşıya geçmeden önce yol üzerindeki taşıt trafiğini kontrol etmesi gerektiği belirtilen raporda, kendi can güvenliğini tehlikeye atarak otobüs durağında yolcu aldıktan sonra harekete geçen otobüsün önünden karşıya geçtiği sırada meydana gelen kazada, dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı hareket ettiği kaydedildi.

Raporda, bu nedenle sürücü Tarık Ulka ile hayatını kaybeden Sude Mete'nin eşdeğer oranda kusurlu bulundukları yönünde görüş bildirildi.

Söz verilen Sude Mete'nin ailesinin avukatı İlker Başer, raporda eksiklikler bulunduğunu savunarak, "Sanığın sol gözündeki görme kaybı, kulağındaki işitme kaybı ve böbrek eksikliğinden dolayı yaşanan endikasyonlar ile bir önceki Adli Tıp raporundaki şoförlük yapamayacağına dair mütalaa rapora yansıtılmamıştır. Bu hususların değerlendirilerek tekrar rapor aldırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Sanık avukatı Suat Doğan da rapora karşı beyanda bulunmak üzere süre talep etti.

Mahkeme, sanık avukatının rapora karşı beyanlarını sunması için süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.