Lise öğrencisinin trafik kazasında ölümü davası

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında, 11. sınıf öğrencisi Julia İnanch'ın ölümüne, sınıf arkadaşı L.H.C'nin ise yaralanmasına sebep olduğu iddia edilen 2 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Furkan Toker ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesince hazırlanan raporun mahkemeye ulaştığı belirtildi. Raporda, sürücü Furkan Toker'in, yönetimindeki otomobille yola gereken dikkati vermediği, uygun olmayan bir hızla ve tehlike oluşturacak tarzda araç kullandığı belirtilerek, asli kusurlu olduğu kaydedildi. Kaza kurbanı Julia İnanch'ın, sanık idaresindeki otomobilde emniyet kemeri takmadan yolculuk ederek, kendi can güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ve kendi ölümünde alt düzeyde tali derecede kusurlu olduğu ifade edilen raporda, sanık sürücü Ömer Karadağ'ın kamyonetle seyir halindeyken arkadan gelen diğer sanığın kullandığı aracın önce ticari otomobile sonrasında kendi aracına çarpması neticesi karıştığı olayda kusurunun görülmediği anlatıldı.

Raporda ayrıca sürücü Metin Özdemir'in kazanın meydana gelmesinde hatalı tutum ve davranışı bulunmadığı ve kusurunun olmadığı tespit edildi. - Şikayetten vazgeçildi Diğer yandan şikayetçiler Julia İnanch'ın ailesi ile sınıf arkadaşı L.H.C'nin ailesinin Furkan Toker ile ilgili şikayetlerinden vazgeçtiklerine dair dilekçeyi mahkemeye sunduğu belirtildi. Söz verilen şikayetçilerin avukatı da şikayetten vazgeçilmesi durumunu şimdi öğrendiklerini ifade ederek, beyanda bulunmak için süre istedi. Tutuklu sanık Furkan Toker'in avukatı Kadir Kartal, müvekkilinin suçun katalog suçlardan olmadığını, müştekilerin şikayetlerinden vazgeçtiğini ve tüm delillerin toplandığını belirterek tahliye talebinde bulundu. Tutuklu sanık Furkan Toker de, "Kaza dolayısıyla çok üzgünüm. Tahliyemi talep ediyorum." dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. - İddianameden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ataköy 1. Kısım'da 5 Şubat'ta Furkan Toker'in kullandığı araca lise öğrencileri Julia İnanch ve L.H.C'nin otostop ile bindikleri anlatıldı.